Новый Уренгой может стать столицей мини-футбола ЯНАО

Новый Уренгой, 16 декабря. Ямало-Ненецкий автономный округ запланировал подготовку профессиональной футбольной команды для выхода в российскую Суперлигу. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

Развитие профессионального мини-футбола оказалось на повестке вопроса спорта в ЯНАО. Так, власти рассчитывают, что Новый Уренгой завоюет статус мини-футбольной столицы округа. Губернатор Артюхов отметил во время прямой линии на телеканале «Ямал», что команда присоединится к волейбольному «Факелу», передает «Север-пресс».

Президент окружной федерации футбола Вячеслав Терюхов отметил, что спортивные планы необходимо осуществить до 2025 года.

«Наша задача — до 2025 года сформировать команду, которая со следующего спортивного сезона начнет играть в Высшей лиге, а дальше пройдет в Суперлигу», — подчеркнул Терюхов.

Проект будущей площадки для игр уже готов, землю выделили в южной части Нового Уренгоя. Арена будет иметь крытый манеж и сможет принять международные соревнования.

Власти ЯНАО также решили сосредоточиться на теме экологии в следующем году. Губернатор Артюхов отметил, что округу удалось привлечь внимание главы государства к проблеме защиты краснокнижных животных.