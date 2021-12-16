Член Избиркома Ливии подтвердил, что выборы 24 декабря не состоятся

Триполи, 16 декабря. Член Высшей избирательной комиссии (ВИК) Ливии Абу Бакр Марда заявил, что проведение всеобщего голосования в запланированную дату, 24 декабря, «осталось в прошлом».

Чиновник в интервью местному изданию Fawasel объяснил решение ведомства нехваткой времени. Невозможность осуществить предвыборную агитацию не позволяет провести плебисцит в положенный срок.

По его словам, ВИК представил отчет в профильный комитет Палаты представителей. Он сообщает о проблемах и препятствиях, с которыми столкнулся избирком на стадии подачи апелляций после публикации предварительного списка кандидатов на президентских выборах. Депутатам предстоит изучить документ, а затем они вынесут решение.

Марда добавил, что Избирательная комиссия не сообщала о каких-либо технических проблемах, с которыми она столкнулась в ходе подготовки к электоральному процессу. Ведомство реализовало все шаги и процедуры, относящиеся к предыдущим этапам, пока не достигла стадии взаимодействия со своими партнерами по проведению плебисцита.

Председатель парламентского комитета по наблюдению за выборами Аль-Хади ас-Сагир накануне переговорил с главой ВИК Имадом ас-Саихом. После встречи он заявил журналистам, что голосование 24 декабря не состоится. Палата представителей вскоре определит новую дату.

«Как всем известно, проведение выборов в установленный срок стало невозможным», — сказал ас-Сагир.

Ранее Комитет по внутренним делам ливийского парламента призвал власти страны объявить народу о невозможности проведения выборов в запланированную дату. В заявлении ведомства указано, что премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба и руководитель МВД Халед Мазен должны признать провал в сфере обеспечения безопасности избирательного процесса.