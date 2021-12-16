Издатель Виктория Шервуд объяснила важность чтения бумажных книг

Санкт-Петербург, 16 декабря. Редактор и издатель Виктория Шервуд рассказала о необходимости чтения бумажных книг на фоне развития электронных аналогов.

В рамках брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот», Виктории Шервуд задали вопрос об изменении формы, в которой сейчас все чаще выпускаются книги. Существует мнение, что печатный формат начинает вытеснять электронный.

Редактор ответила, что в ближайшее время печатный формат книг продолжит оставаться актуальным. Кроме того, использование электронных и аудиокниг также является полезным.

«И аудио книга, и электронная тоже, они все таки лучше, чем ничего. Но аудио — это же на аудиалов, когда ты читаешь у тебя больше задействовано различных нервных клеток, нейронов и воображение включается лучше», — сообщила издатель.

Школьница из Воронежа смогла доказать экзаменационной комиссии наличие ошибки в учебнике по обществознанию. Благодаря этому она получила 100 баллов по ЕГЭ.