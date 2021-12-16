Президент России планирует посетить один из храмов на Рождество

Москва, 16 декабря. Президент России Владимир Путин планирует традиционно посетить один из храмов на Рождество.

Однако на данный момент неизвестно, какой именно храм посетит глава государства. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Будет храм», — сказал он в беседе с журналистами.

По словам Пескова, в ближайшие дни, то есть до Нового года, президент никаких поездок не планирует. Подобные мероприятия в расписании российского лидера намечены уже на январь.

В рождественскую ночь президент обычно посещает церковь в каком-либо регионе. Например, в этом и прошлом году Путин приходил на службу в Спасо-Преображенский собор в Петербурге.

Рабочий кабинет Владимира Путина уже украсили новогодней елкой, сообщил Дмитрий Песков. Первый корпус Кремля традиционно украшают к праздникам.