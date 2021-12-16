Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 18:35
18:31
Общество
Олег Рой представил персонажа «Волшебной лавки Есении» на анимационном форуме в Токио
18:31
Армия
Столтенберг не стал называть Зеленскому сроки вступления Украины в НАТО
18:31
Весь мир
Шерифу из Нью-Мексико пришлось стать гробовщиком из-за COVID-19
18:30
Экономика
Депутат Госдумы Бессараб оценила перспективы законопроекта о 13-й пенсии
18:30
Видео
Москвичи комментируют новый законопроект о QR-кодах
18:29
Политика
«Америка еще не определилась»: получит ли Германия статус ядерной державы
18:26
Весь мир
Пресс-секретарь главы ЦАР оценил вклад России в возвращение мира и безопасности
18:21
Шоу-бизнес
Продюсер «Ласкового мая» Разин раскритиковал Дробыша за оскорбление Киркорова
18:14
Политика
Брюссель готовится к расширению пакета санкций против России
18:14
Политика
Нардеп Шуфрич объяснил, почему Зеленский зря надеется на помощь нового канцлера Германии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Россияне оценили заявление Зеленского о готовности к переговорам с РФ

Политика
Россияне оценили заявление Зеленского о готовности к переговорам с РФ
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Москва, 16 декабря. Россияне в Сети отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности вести переговоры с РФ «в любом формате».

Лидер Незалежной сделал данное заявление во время поездки в Брюссель. При этом Зеленский рассказал, что снова обсуждал вопрос санкций в отношении «Северного потока — 2» теперь уже с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. По мнению президента Украины, давление на Россию в вопросе с газопроводом могло бы стать весомым аргументом в переговорах Киева с Москвой, в том числе по теме Донбасса.

Российские пользователи Сети бурно отреагировали на такое предложение Владимира Зеленского. Многие сочли неадекватной попытку украинского лидера использовать «СП-2» для шантажа РФ, называя это переговорами. При этом комментаторы подчеркнули, что для решения вопроса с Донбассом от Киева требуется только одно — выполнить Минские соглашения.

«Зеленский — обыкновенный низкопробный шантажист. Встречаться с таким субъектом просто бессмысленно»;

«Дело не в формате, а в выполнении. Болтать Зеленский готов о чем угодно и с кем угодно. А выполнять — только хорошо проплаченное»;

«Не надо любой формат, надо выполнять Минск!»;

«Совсем переклинило? Для окончания войны в Донбассе надо просто перестать стрелять. Для урегулирования вопросов выполнить Минские соглашения и разговаривать с жителями. Каким местом здесь "Северный поток — 2"?»;

«Это он шантажом решил переговоров добиваться? Ну-ну»;

«А как он может шантажировать кого-то с помощью “СП-2”? Он разве по его территории проходит? Или у Зеленского в нем доля? Вообще, “СП-2», как повод для разговора — глупая идея»;

«А каким образом Зеленский имеет отношение к “СП-2”, чтобы на его платформе проводить переговоры? Да и пусть не переживает, переговоры и так недавно прошли, только не с ним, а с настоящим президентом Украины — Байденом»;

«А этот клоун каким боком хочет пристроиться к “Северному потоку — 2”? Пусть сидит дома и рубит дрова для населения — это будет для него “Рубка дров — 2”»;

«С тобой никто не будет говорить. Сначала выполни “Минск-2”, прекрати наезды на оппозицию, “утилизируй” нацистов, потом подумаем», — пишут комментаторы.

Россияне оценили заявление Зеленского о готовности к переговорам с РФ
Федеральное агентство новостей / Сарапулов / wikimedia.org / Екатерина Арутюнова / CC4

Многие пользователи также подчеркнули, что Владимир Зеленский давно упустил шанс на переговоры с Москвой и возможность решать проблемы между Россией и Украиной напрямую. Поэтому теперь Киеву остается рассчитывать лишь на то, что все вопросы за него с РФ сможет согласовать Запад.

«Вот только Россия не хочет с клоунами общаться»;

«Поздно. Опоздал на пару лет. Надо было соглашаться, когда Путин предлагал»;

«Да не будет такого. Уже можно было понять за столько лет, что никак принудить русских к чему-либо вы не сможете. А возмездие будет, его не может не быть»;

«Переговоры — это всегда хорошо! Но с кем и о чем вести переговоры, если представители Украины не самостоятельны. Они с 2014 полностью перешли в режим кукол»;

«Мало ли с кем мечтает пообщаться этот смешной человек»;

«Рейтинг поддержки населения на Украине у Зеленского ниже плинтуса, и нет смысла вести с ним переговоры. Все его решения и подписанные договора может оспорить любой. Он уже не представляет интересы народа, у него нет поддержки»;

«Еще и условия ставит. Не слишком ли большого мнения о себе? С начала бы узнал, хотят ли с ним разговаривать», — считают пользователи Сети.

Публицист, политический аналитик Николай Стариков ранее объяснил, почему референдум по Донбассу приведет Украину к самым трагичным последствиям.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Россияне оценили заявление Зеленского о готовности к переговорам с РФ
украина россия зеленский северный поток - 2
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать