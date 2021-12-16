Россияне оценили заявление Зеленского о готовности к переговорам с РФ

Москва, 16 декабря. Россияне в Сети отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности вести переговоры с РФ «в любом формате».

Лидер Незалежной сделал данное заявление во время поездки в Брюссель. При этом Зеленский рассказал, что снова обсуждал вопрос санкций в отношении «Северного потока — 2» теперь уже с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. По мнению президента Украины, давление на Россию в вопросе с газопроводом могло бы стать весомым аргументом в переговорах Киева с Москвой, в том числе по теме Донбасса.

Российские пользователи Сети бурно отреагировали на такое предложение Владимира Зеленского. Многие сочли неадекватной попытку украинского лидера использовать «СП-2» для шантажа РФ, называя это переговорами. При этом комментаторы подчеркнули, что для решения вопроса с Донбассом от Киева требуется только одно — выполнить Минские соглашения.

«Зеленский — обыкновенный низкопробный шантажист. Встречаться с таким субъектом просто бессмысленно»; «Дело не в формате, а в выполнении. Болтать Зеленский готов о чем угодно и с кем угодно. А выполнять — только хорошо проплаченное»; «Не надо любой формат, надо выполнять Минск!»; «Совсем переклинило? Для окончания войны в Донбассе надо просто перестать стрелять. Для урегулирования вопросов выполнить Минские соглашения и разговаривать с жителями. Каким местом здесь "Северный поток — 2"?»; «Это он шантажом решил переговоров добиваться? Ну-ну»; «А как он может шантажировать кого-то с помощью “СП-2”? Он разве по его территории проходит? Или у Зеленского в нем доля? Вообще, “СП-2», как повод для разговора — глупая идея»; «А каким образом Зеленский имеет отношение к “СП-2”, чтобы на его платформе проводить переговоры? Да и пусть не переживает, переговоры и так недавно прошли, только не с ним, а с настоящим президентом Украины — Байденом»; «А этот клоун каким боком хочет пристроиться к “Северному потоку — 2”? Пусть сидит дома и рубит дрова для населения — это будет для него “Рубка дров — 2”»; «С тобой никто не будет говорить. Сначала выполни “Минск-2”, прекрати наезды на оппозицию, “утилизируй” нацистов, потом подумаем», — пишут комментаторы.

Федеральное агентство новостей / Сарапулов / wikimedia.org / Екатерина Арутюнова / CC4

Многие пользователи также подчеркнули, что Владимир Зеленский давно упустил шанс на переговоры с Москвой и возможность решать проблемы между Россией и Украиной напрямую. Поэтому теперь Киеву остается рассчитывать лишь на то, что все вопросы за него с РФ сможет согласовать Запад.

«Вот только Россия не хочет с клоунами общаться»; «Поздно. Опоздал на пару лет. Надо было соглашаться, когда Путин предлагал»; «Да не будет такого. Уже можно было понять за столько лет, что никак принудить русских к чему-либо вы не сможете. А возмездие будет, его не может не быть»; «Переговоры — это всегда хорошо! Но с кем и о чем вести переговоры, если представители Украины не самостоятельны. Они с 2014 полностью перешли в режим кукол»; «Мало ли с кем мечтает пообщаться этот смешной человек»; «Рейтинг поддержки населения на Украине у Зеленского ниже плинтуса, и нет смысла вести с ним переговоры. Все его решения и подписанные договора может оспорить любой. Он уже не представляет интересы народа, у него нет поддержки»; «Еще и условия ставит. Не слишком ли большого мнения о себе? С начала бы узнал, хотят ли с ним разговаривать», — считают пользователи Сети.

Публицист, политический аналитик Николай Стариков ранее объяснил, почему референдум по Донбассу приведет Украину к самым трагичным последствиям.