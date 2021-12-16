Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 18:36
18:35
Экономика
Рост цен и инфляция мешают россиянам заработать на инвестициях
18:35
Весь мир
Русские в Чили рассказали, почему стало невозможно жить в Араукании
18:31
Общество
Олег Рой представил персонажа «Волшебной лавки Есении» на анимационном форуме в Токио
18:31
Армия
Столтенберг не стал называть Зеленскому сроки вступления Украины в НАТО
18:31
Весь мир
Шерифу из Нью-Мексико пришлось стать гробовщиком из-за COVID-19
18:30
Экономика
Депутат Госдумы Бессараб оценила перспективы законопроекта о 13-й пенсии
18:30
Видео
Москвичи комментируют новый законопроект о QR-кодах
18:29
Политика
«Америка еще не определилась»: получит ли Германия статус ядерной державы
18:26
Весь мир
Пресс-секретарь главы ЦАР оценил вклад России в возвращение мира и безопасности
18:21
Шоу-бизнес
Продюсер «Ласкового мая» Разин раскритиковал Дробыша за оскорбление Киркорова
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Захарова: Россия ответит в случае запрета транзита белорусских грузов через Литву

Политика
Захарова: Россия ответит в случае запрета транзита белорусских грузов через Литву
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 16 декабря. Россия не оставит без внимания возможный запрет транзита через Литву грузов из Белоруссии в случае его введения, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, соответствующий путь является тупиковым. Об этом сказано в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства в связи с рассматриваемым в Литве законопроектом о введении санкций в отношении Белоруссии.

«С крайней обеспокоенностью восприняли информацию о возможном запрете транзита через Литву грузов из Белоруссии. Убеждены, что такой путь является тупиковым, поскольку может затронуть обеспечение Калининградской области, негативно сказаться на экономике, социальном положении и качестве жизни населения этого региона РФ», — подчеркнула Захарова.

Ранее дипломат рассказала, что любые ограничительные меры Евросоюза против Белоруссии являются нелегитимными. По ее словам, санкции в отношении суверенных стран неприемлемы и нелегитимны с позиции международного права.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Захарова: Россия ответит в случае запрета транзита белорусских грузов через Литву
белоруссия захарова литва
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать