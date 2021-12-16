Захарова: Россия ответит в случае запрета транзита белорусских грузов через Литву

Москва, 16 декабря. Россия не оставит без внимания возможный запрет транзита через Литву грузов из Белоруссии в случае его введения, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, соответствующий путь является тупиковым. Об этом сказано в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства в связи с рассматриваемым в Литве законопроектом о введении санкций в отношении Белоруссии.

«С крайней обеспокоенностью восприняли информацию о возможном запрете транзита через Литву грузов из Белоруссии. Убеждены, что такой путь является тупиковым, поскольку может затронуть обеспечение Калининградской области, негативно сказаться на экономике, социальном положении и качестве жизни населения этого региона РФ», — подчеркнула Захарова.

Ранее дипломат рассказала, что любые ограничительные меры Евросоюза против Белоруссии являются нелегитимными. По ее словам, санкции в отношении суверенных стран неприемлемы и нелегитимны с позиции международного права.