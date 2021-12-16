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Форум политического диалога Ливии призвал начать расследование в отношении премьера

Весь мир
Форум политического диалога Ливии призвал начать расследование в отношении премьера
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 16 декабря. Форум политического диалога (ФПД) Ливии потребовал инициировать расследование в отношении премьер-министра переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибы после выявления фальсификации его диплома о высшем образовании.

Письмо, подписанное пятью членами организации, адресовано спикеру и членам Палаты представителей, Высшей избирательной комиссии, Генеральной прокуратуре, главе Управления административного надзора и специальному представителю генсека ООН Стефани Уильямс. В нем указано, что Дабиба не имеет академической квалификации бакалавра или магистра, которая дает ему право занимать нынешнюю должность или участвовать в президентских выборах.

Участники ФПЛ рассказали, что 13 декабря премьер опубликовал на личной странице Facebook диплом канадского Университета Реджайны, выданный в 1990 году. В начале года при выдвижении кандидатуры в главы ПНЕ он указал два документа об образовании, не предоставив их копии: о наличии степени бакалавра и магистра в сфере гражданского строительства, выданной Университетом Торонто, и сертификат в области прикладной инженерии, полученный в Триполи.

Члены Форума указали на явное противоречие в данных об академических квалификациях главы кабмина. Они напомнили, что действующее законодательство криминализирует использование поддельных документов всех видов и форм для любых целей как гражданами, так и государственными должностными лицами. 

По их словам, возникшие подозрения сказываются на репутации участников ФПЛ, на котором в начале 2021 года формировалась исполнительная власть. Они призвали руководство страны серьезно отнестись к вопросу и срочно проверить дипломы об образовании и все, что сообщили по этому поводу СМИ.

Ранее ливийские активисты выявили фальсификацию документа о высшем образовании, представленного главой ПНЕ в избирком для регистрации в качестве кандидата в президенты. Канадский Университет Реджайны подтвердил, что Дабиба никогда не обучался в нем.

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ливия пне форум политического диалога дабиба
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