Форум политического диалога Ливии призвал начать расследование в отношении премьера

Триполи, 16 декабря. Форум политического диалога (ФПД) Ливии потребовал инициировать расследование в отношении премьер-министра переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибы после выявления фальсификации его диплома о высшем образовании.

Письмо, подписанное пятью членами организации, адресовано спикеру и членам Палаты представителей, Высшей избирательной комиссии, Генеральной прокуратуре, главе Управления административного надзора и специальному представителю генсека ООН Стефани Уильямс. В нем указано, что Дабиба не имеет академической квалификации бакалавра или магистра, которая дает ему право занимать нынешнюю должность или участвовать в президентских выборах.

#أوج #طرابلس

5 أعضاء بملتقى الحوار السياسي يطالبون ستيفاني ويليامز ومجلس النواب والنائب العام ومفوضية الانتخابات والرقابة الإدارية، بالتحقق العاجل في شبهات تزوير الدبيبة لمؤهله العلمي، بعد تداول أخبار ومستندات تفيد بتزويره شهادة "المؤهل العالي". pic.twitter.com/5PMTbh5U81 — أوج (@jana1964ly) December 16, 2021

Участники ФПЛ рассказали, что 13 декабря премьер опубликовал на личной странице Facebook диплом канадского Университета Реджайны, выданный в 1990 году. В начале года при выдвижении кандидатуры в главы ПНЕ он указал два документа об образовании, не предоставив их копии: о наличии степени бакалавра и магистра в сфере гражданского строительства, выданной Университетом Торонто, и сертификат в области прикладной инженерии, полученный в Триполи.

Члены Форума указали на явное противоречие в данных об академических квалификациях главы кабмина. Они напомнили, что действующее законодательство криминализирует использование поддельных документов всех видов и форм для любых целей как гражданами, так и государственными должностными лицами.

По их словам, возникшие подозрения сказываются на репутации участников ФПЛ, на котором в начале 2021 года формировалась исполнительная власть. Они призвали руководство страны серьезно отнестись к вопросу и срочно проверить дипломы об образовании и все, что сообщили по этому поводу СМИ.

Ранее ливийские активисты выявили фальсификацию документа о высшем образовании, представленного главой ПНЕ в избирком для регистрации в качестве кандидата в президенты. Канадский Университет Реджайны подтвердил, что Дабиба никогда не обучался в нем.