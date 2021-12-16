Краснодарский хирург удалил опасное пятно с лица американской девочки

Девочка Луна с «маской Бэтмена» прошла процедуру удаления злокачественного родимого пятна на лице. Краснодарские врачи успешно справились со сложной хирургической операцией.

Маленькая американка Луна Феннер родилась с меланоцитарным невусом — большим родимым пятном на лице, напоминающим маску Бэтмена. Злокачественное образование могло перерасти в меланому — одну из агрессивных форм рака. Родители Луны, узнав о возможности лечения в России, незамедлительно отправились в Краснодар, чтобы попасть к хирургу Павлу Попову. С этого момента прошло два года, и основной этап удаления невуса уже позади.

«Сейчас она понимает, что ее лицо преображается. Она начала спрашивать меня. Она смотрит в зеркало и говорит: «Вау, доктор Попов снял черные пятна». Теперь она ощущает разницу. Она говорит: «Вау, лицо белое. Теперь я больше похожа на принцессу», — радуется мама малышки Кэрол Феннер.

Сейчас девочке осталось сделать пару косметических процедур для удаления рубцов на коже. По словам матери Луны, ежедневно в социальных сетях ей пишут люди, заинтересованные в лечении невуса в российских клиниках.

«Каждый день мне приходят сообщения от людей, которые хотят приехать в Россию. Они хотят знать, какие именно операции делает доктор Попов. Каждый день я разговариваю с теми, кому интересно узнать об этих процедурах, которых нет в Америке или Бразилии. Поэтому я постоянно связываю этих людей с клиникой», — объясняет женщина.

С сентября 2019 года Луне провели больше пяти операций. По словам ее лечащего врача Павла Попова, все процедуры девочка перенесла хорошо.

«Я, как врач, доволен результатом проведенной работы. Судя по беседам с ее мамой, мама тоже довольна. Она не рассчитывала, что так быстро удастся справиться с этой задачей», — сказал Попов.

На новогодние праздники семья Феннер отправится в Бразилию к родственникам. Мама с дочкой планируют вернуться в Краснодар для завершающих процедур в январе.