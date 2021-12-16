Путин: переговоры с президентом Монголии Хурэлсухом прошли в позитивном ключе

Москва, 16 декабря. Российская Федерация и Монголия приняли декларацию с четкими ориентирами углубления двустороннего сотрудничества, рассказал глава государства Владимир Путин.

Помимо этого, российский президент отметил, что его переговоры с монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом прошли в деловом и позитивном ключе. По словам Путина, по итогам диалога с лидером Монголии стороны приняли политическую декларацию.

Ранее глава России провел переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином в режиме видеоконференции. Путин сообщил коллеге об итогах переговоров с лидером Соединенных Штатов Джо Байденом.