Режиссера Сергея Соловьева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Москва, 16 декабря. Похороны режиссера Сергея Соловьева завершились на Троекуровском кладбище в Москве.

Прощание с режиссером фильма «Асса» прошло 16 декабря в церкви Иоанна Богослова. На траурной церемонии присутствовали, помимо друзей и родственников, ректор ВГИКа Владимир Малышев, актеры Александр Збруев и Сергей Шакуров, режиссер Павел Чухрай и другие.

Соловьев умер в Москве в возрасте 77 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ. Режиссер известен по работе над такими кинокартинами, как «Сто дней после детства», «Станционный смотритель» и «Мелодии белой ночи».