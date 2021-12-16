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Режиссера Сергея Соловьева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
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Режиссера Сергея Соловьева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Общество
Режиссера Сергея Соловьева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Невские Новости  /  Анастасия Борисенко

Москва, 16 декабря. Похороны режиссера Сергея Соловьева завершились на Троекуровском кладбище в Москве.

Прощание с режиссером фильма «Асса» прошло 16 декабря в церкви Иоанна Богослова. На траурной церемонии присутствовали, помимо друзей и родственников, ректор ВГИКа Владимир Малышев, актеры Александр Збруев и Сергей Шакуров, режиссер Павел Чухрай и другие.

Соловьев умер в Москве в возрасте 77 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ. Режиссер известен по работе над такими кинокартинами, как «Сто дней после детства», «Станционный смотритель» и «Мелодии белой ночи».

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похороны соловьев троекуровское кладбище
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