Санкт-Петербург, 16 декабря. В Ливии сорвали президентские выборы, чтобы не дать избраться фельдмаршалу Халифе Хафтару и Сейфу аль-Исламу Каддафи. Об этом заявил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Российский социолог прокомментировал сообщения издания Al Arabya о том, что член Высшей избирательной комиссии (ВИК) североафриканской страны сообщил об отмене общенационального плебисцита в назначенную дату. Голосование ранее планировали провести 24 декабря.

«Сегодня в Ливии все стало на свои места. По сообщению Al Arabya, член Высшей избирательной комиссии Ливии заявил, что проведение выборов в назначенные сроки — остается в прошлом. То есть, выборов в Ливии не будет. Причина ясна», — написал он у себя в Telegram-канале.

По его словам, безусловными лидерами предвыборной президентской гонки являются Халифа Хафтар и Сейф аль-Ислам.

«Чтоб не дать им избраться — выборы сорвали. Мы свидетели преступного сговора ООНовских чиновников и Абд аль-Хамида Дабибы, который выдвинул свою кандидатуру, нарушив все взятые на себя обязательства», — добавил он.

Шугалей подчеркнул, что даже при масштабной фальсификации результатов у премьер-министра Дабибы не было шансов победить на выборах.

«Негодяям, организовывающим это беззаконие, не нужны лишние свидетели, поэтому мне было отказано в аккредитации в качестве наблюдателя на выборах президента Ливии», — подытожил глава ФЗНЦ.

Ранее Максим Шугалей заявил, что Ливия опять находится на грани катастрофы в результате вмешательства США. Он отметил, что в настоящее время ситуация в Триполи полностью дестабилизирована.