Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 18:35
18:35
Экономика
Рост цен и инфляция мешают россиянам заработать на инвестициях
18:35
Весь мир
Русские в Чили рассказали, почему стало невозможно жить в Араукании
18:31
Общество
Олег Рой представил персонажа «Волшебной лавки Есении» на анимационном форуме в Токио
18:31
Армия
Столтенберг не стал называть Зеленскому сроки вступления Украины в НАТО
18:31
Весь мир
Шерифу из Нью-Мексико пришлось стать гробовщиком из-за COVID-19
18:30
Экономика
Депутат Госдумы Бессараб оценила перспективы законопроекта о 13-й пенсии
18:30
Видео
Москвичи комментируют новый законопроект о QR-кодах
18:29
Политика
«Америка еще не определилась»: получит ли Германия статус ядерной державы
18:26
Весь мир
Пресс-секретарь главы ЦАР оценил вклад России в возвращение мира и безопасности
18:21
Шоу-бизнес
Продюсер «Ласкового мая» Разин раскритиковал Дробыша за оскорбление Киркорова
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Шугалей: преступный сговор ООН и премьера Ливии лишил граждан страны президентских выборов

Весь мир
Шугалей: преступный сговор ООН и премьера Ливии лишил граждан страны президентских выборов
Федеральное агентство новостей  / 

Санкт-Петербург, 16 декабря. В Ливии сорвали президентские выборы, чтобы не дать избраться фельдмаршалу Халифе Хафтару и Сейфу аль-Исламу Каддафи. Об этом заявил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Российский социолог прокомментировал сообщения издания Al Arabya о том, что член Высшей избирательной комиссии (ВИК) североафриканской страны сообщил об отмене общенационального плебисцита в назначенную дату. Голосование ранее планировали провести 24 декабря.

«Сегодня в Ливии все стало на свои места. По сообщению Al Arabya, член Высшей избирательной комиссии Ливии заявил, что проведение выборов в назначенные сроки — остается в прошлом. То есть, выборов в Ливии не будет. Причина ясна», — написал он у себя в Telegram-канале.

По его словам, безусловными лидерами предвыборной президентской гонки являются Халифа Хафтар и Сейф аль-Ислам.

«Чтоб не дать им избраться — выборы сорвали. Мы свидетели преступного сговора ООНовских чиновников и Абд аль-Хамида Дабибы, который выдвинул свою кандидатуру, нарушив все взятые на себя обязательства», — добавил он.

Шугалей подчеркнул, что даже при масштабной фальсификации результатов у премьер-министра Дабибы не было шансов победить на выборах.

«Негодяям, организовывающим это беззаконие, не нужны лишние свидетели, поэтому мне было отказано в аккредитации в качестве наблюдателя на выборах президента Ливии», — подытожил глава ФЗНЦ.

Ранее Максим Шугалей заявил, что Ливия опять находится на грани катастрофы в результате вмешательства США. Он отметил, что в настоящее время ситуация в Триполи полностью дестабилизирована.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Шугалей: преступный сговор ООН и премьера Ливии лишил граждан страны президентских выборов
выборы ливия шугалей
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать