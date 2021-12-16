Президент Сирии повысил зарплаты госслужащих на треть

Дамаск, 16 декабря. Президент Сирии Башар Асад подписал указ о повышении оклада всем государственным работникам на 30%. Действие постановления распространяется как на гражданских, так и военных служащих, а также на организации, подконтрольные правительству, либо совместные компании, где не менее 75% уставного капитала приходится на долю государства.

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين بنسبة 30 بالمئة#دمشق- #ساناhttps://t.co/n5vbZxaLtv pic.twitter.com/Ymt7ADrPyt — سانا عاجل (@SanaAjel) December 15, 2021

Также оклад будет повышен подданным республики, которые участвуют в международных или иностранных миссиях, если оплата их труда осуществляется в соответствии с сирийским законодательством. Порядок расчета зарплат, в зависимости от полной или частичной занятости, будет осуществляться министерством социальных дел и труда.

Новым указом также увеличен минимальный размер оплаты труда для работников иных областей, не подпадающих под действия трудового кодекса государственных служащих от 2004 года — теперь МРОТ для них составляет 92 770 сирийских фунтов (порядка 170 долларов по официальному курсу) в месяц. Помимо этого, увеличены на 25% также льготные пособия для отставных военных и гражданских работников органов власти. Контроль за выполнением положений нового указа возложен на Министерство финансов Сирии.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Несколькими днями ранее парламент республики утвердил закон о бюджете на 2022-й год. Его размер составит 13,3 трлн фунтов (5,3 млрд долларов по официальному курсу), из которых около 11,3 трлн будет выделено на текущие операции. Счетная комиссия, занимавшаяся проработкой данного акта, в рекомендательном письме указала на необходимость повышения МРОТ, с чем, вероятно, и связано сегодняшнее постановление президента.

Последние изменения в области финансов в Сирии показывают, что страна начинает постепенно восстанавливаться по мере стабилизации обстановки после окончания активной фазы боевых действий. Также благотворное влияние на экономику республики оказывает и расширение сотрудничества с зарубежными странами, причем некоторые из них до недавнего времени бойкотировали Дамаск, поддерживая враждебные властям вооруженные формирования. Положительные сдвиги подтверждают и слова министра финансов Сирии Кенана Яги. После принятия бюджета чиновник заявил журналистам, что с начала 2021-го государственные доходы значительно возросли, достигнув отметки в 1 трлн фунтов за год.