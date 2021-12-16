МВФ подтвердил окончание работы в Бразилии после критики министра Гедеса

Бразилиа, 16 декабря. Международный валютный фонд объявил о закрытии своего офиса в Бразилии, сообщает агентство O Globo. Это произошло на следующий день после того, как министр экономики Паулу Гедес подверг организацию критике из-за неблагоприятных экономических прогнозов.

В опубликованном заявлении представители фонда подтвердили, что «посольство» МВФ в Бразилии будет закрыто 30 июня 2022 года. После этого миссия фонда в стране будет считаться оконченной.

Ранее в среду Гедес заявил, что представители МВФ «достаточно уже пробыли в нашей стране».

«Я скажу так: можете оставаться, можете уходить. Они предсказывают нам падение ВВП на 9,7%, а Великобритании на 4%, а в результате у нас падение на 4%, а у Британии на 9,7%. Мы полагаем, лучше им заниматься своими предсказаниями где-то еще», — заявил министр.

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По его словам, миссия МВФ в Бразилии ранее играла важную роль, однако теперь ее присутствие «смехотворно».

«Уже много лет прошло с тех пор, как мы в них нуждались. Они тут остаются, потому что им нравится кухня, футбол, поболтать, а время от времени покритиковать и наделать неверных предсказаний, — заявил Гедес. — Нужна ли нам миссия МВФ в Бразилии? У нас есть бразильцы, которые отлично осведомлены, подготовлены и сами нас готовы критиковать. Других представителей нам тут не нужно».

«Размолвка» между МВФ и министерством экономики Бразилии произошла после того как Центральный банк страны принял решение о повышении базовой процентной ставки до 9,25%. Таким образом монетарные власти страны стремятся сдержать инфляцию бразильского реала, который стал шестой самой слабой валютой мира, что привело к резкому росту цен на товары и услуги.