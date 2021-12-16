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Политолог Рар рассказал об уникальном союзе, который развернет Европу к России

Политика
Политолог Рар рассказал об уникальном союзе, который развернет Европу к России
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 16 декабря. Попытка развернуть в Европе вторую холодную войну против России привела к самым неожиданным для США последствиям.

Вместо того, чтобы превратить весь Евросоюз в единый антироссийский фронт американцы подтолкнули лидеров ЕС к созданию во многом уникальных ситуативных союзов.

О новом пророссийском объединении в Европе гостям политического ток-шоу «60 минут» рассказал немецкий политолог Александр Рар, уточнив, что речь идет о союзе Германии и Франции, а вернее Олафа Шольца с Эммануэлем Макроном. Именно эти двое будут прилагать все усилия, что усмирить русофобские настроения в ЕС и развернуть Европу к более тесному и, естественно, продуктивному сотрудничеству с Россией.

Политолог Рар рассказал об уникальном союзе, который развернет Европу к России
ИА Народные новости / Александр Рар

Эксперт отметил, что уникальным этот союз делает то, что Макрон, к примеру, полностью сменил свою риторику по отношению к РФ, предав тем самым своих непосредственных покровителей из определенного круга американских элит. Олаф Шольц тоже в буквальном смысле сражается за свою пророссийскую позицию с «превосходящими силами врага», в первую очередь в лице «Зеленых», значительно усиливших своей влияние в правящей коалиции.

«Лидеры стран ЕС сейчас заседают в Брюсселе. У них куча проблем, и с пандемией, и с энергетическим рынком, цены растут, люди начинают бастовать и надо общий знаменатель найти, чтобы о чем-то хотя бы договориться. Ну и выбрали Россию, как общего мальчика для битья, все критикуют Россию, какие-то там резолюции пытаются написать, обвиняют РФ не понятно уже в чем. Ну абсурд какой-то. И этот запредельный абсурд, запущенный США, привел к созданию во многом уникального союза из Шольца и Макрона, которые, я надеюсь, усмирит всех русофобов в ЕС и развернет Европу к России. Шольц пока ведет себя очень разумно, не ведется на провокации и тихо гнет свою линию о прагматичном сотрудничестве с РФ. И он эту линию отстоит с Макроном вместе против тех, кто в Совете Европы, Европарламенте поднимают новую волну обвинений в адрес РФ», — выразил уверенность Рар.

Ранее политолог Михаил Погребинский предсказал бегство Зеленского из Украины после переговоров с Шольцем и Макроном.

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Все новости / Политика / Политолог Рар рассказал об уникальном союзе, который развернет Европу к России
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