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Анекдот Норкина про еврея и таксиста рассмешил зрителей «Места встречи»

Политика
Анекдот Норкина про еврея и таксиста рассмешил зрителей «Места встречи»
Prt Scr youtube.com  /  @НТВ

Москва, 16 декабря. Известный российский телеведущий Андрей Норкин рассмешил зрителей программы «Место встречи» новым анекдотом.

В эфире ток-шоу речь шла о том, как Москва поставила крест на экологической интервенции Запада. Гости студии обсуждали вопрос, могут ли запретить России осваивать собственные ресурсы и почему Запад лицемерит в вопросах экологии окружающей среды.

Кроме того, речь зашла о том, почему в России не хотят принимать закон о возвращении соотечественников на Родину, а также о выдаче украинских паспортов россиянам.

Как и всегда, спикеры активно высказывали свое мнение, а обстановка в студии накалилась, поэтому Андрею Норкину пришлось успокаивать зрителей. Для этого он рассказал анекдот, припасенный как раз для такого случая.

Анекдот Норкина про еврея и таксиста рассмешил зрителей «Места встречи»
ntv.ru / Prt Scr

«Репатриант только что приехал в Израиль, весь переполнен чувствами, волнуется, соображает не очень хорошо. Подходит к таксисту и говорит:

— Отвезите меня.

— Куда?

— Ну, вот, к этому месту, где все евреи плачут.

— В налоговое управление, что ли?» — сказал Норкин.

Анекдот от телеведущего буквально произвел фурор и заставил зрителей громко смеяться.

Ранее Норкин развеселил зрителей историей про исландские вулканы. После юморески от Норкина зал разразился смехом.

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норкин евреи место встречи анекдот
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