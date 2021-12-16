Анекдот Норкина про еврея и таксиста рассмешил зрителей «Места встречи»

Москва, 16 декабря. Известный российский телеведущий Андрей Норкин рассмешил зрителей программы «Место встречи» новым анекдотом.
В эфире ток-шоу речь шла о том, как Москва поставила крест на экологической интервенции Запада. Гости студии обсуждали вопрос, могут ли запретить России осваивать собственные ресурсы и почему Запад лицемерит в вопросах экологии окружающей среды.
Кроме того, речь зашла о том, почему в России не хотят принимать закон о возвращении соотечественников на Родину, а также о выдаче украинских паспортов россиянам.
Как и всегда, спикеры активно высказывали свое мнение, а обстановка в студии накалилась, поэтому Андрею Норкину пришлось успокаивать зрителей. Для этого он рассказал анекдот, припасенный как раз для такого случая.
«Репатриант только что приехал в Израиль, весь переполнен чувствами, волнуется, соображает не очень хорошо. Подходит к таксисту и говорит:
— Отвезите меня.
— Куда?
— Ну, вот, к этому месту, где все евреи плачут.
— В налоговое управление, что ли?» — сказал Норкин.
Анекдот от телеведущего буквально произвел фурор и заставил зрителей громко смеяться.
Ранее Норкин развеселил зрителей историей про исландские вулканы. После юморески от Норкина зал разразился смехом.