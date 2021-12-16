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Полотно Ренуара продадут на торгах в формате NFT-токенов

Общество
Полотно Ренуара продадут на торгах в формате NFT-токенов
pixabay.com

Санкт-Петербург, 16 декабря. Картина «Двойной портрет Жанны Бодо» художника Пьера-Огюста Ренуара будет продана более чем одной тысяче покупателей в виде невзаимозаменяемых NFT-токенов. Полотно появится на торгах на площадке The Third Place.

Продавцами стали участники платформы The Third Place из Санкт-Петербурга. Они готовятся выставить на продажу подлинник Ренуара 1890 года. Специально для торгов команда платформы разработала контракт, который позволит принимать в качестве оплаты криптовалюту. Если продавцам удастся собрать необходимую сумму, каждый покупатель получит фрагмент картины. В противном случае все средства будут возвращены владельцам.

Покупатели NFT-токенов получат доступ к полотну Ренуара в любое время, пока работает выставочная площадка. Кроме того, они смогут отслеживать уровень влажности и температуры в помещении, где хранится картина, передает издание Planet Today.

NFT-токены становятся все более популярным способом продажи объектов искусства. Директор Binance Глеб Костарев уверен, что невзаимозаменяемость NFT позволит ему получить статус главного инструмента защиты интеллектуальной собственности.

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