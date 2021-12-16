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Татьяна Навка высказалась о супруге тяжелобольной Анастасии Заворотнюк

Шоу-бизнес
Татьяна Навка высказалась о супруге тяжелобольной Анастасии Заворотнюк
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 16 декабря. Фигуристка Татьяна Навка тепло высказалась о коллеге Петре Чернышеве, супруге актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже не первый год борется с тяжелой болезнью.

Навка регулярно приглашает Чернышева в свои ледовые шоу. Фигуристка отметила, что в танцах на льду партнер играет важную роль. По ее словам, он должен быть стабильной основой и техническим лидером.

«Девушка должна чувствовать себя за ним как за каменной стеной во всех смыслах слова. Петр — творческий человек, безумно преданный. С ним очень легко в работе. И он настоящий друг», — уверенно высказалась спортсменка в беседе с Teleprogramma.pro.

Некоторые поклонники знаменитого фигуриста обратили внимание, что за время репетиций Чернышев сильно похудел. Навка, отвечая на вопрос о форме фигуриста, призналась, что не следит за этим, и отметила, что ее «вес для него куда важнее».

О тяжелой болезни Заворотнюк стало известно несколько лет назад. Журналисты обратили внимание на внезапное исчезновение артистки и стали выяснять, что стало причиной такого поведения. Как оказалось, у звезды диагностировали рак мозга. О состоянии знаменитости известно мало, поскольку родные практически ничего не говорят о ее здоровье.

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