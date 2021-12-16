Более 70% граждан Белоруссии заявили о своем доверии Лукашенко

Минск, 16 декабря. Социологическое исследование Аналитического центра EcooM показало степень доверия белорусов к президенту Александру Лукашенко.

Как сообщил руководитель центра Сергей Мусиенко, по итогам опроса более 72% граждан республики заявили о своем доверии главе государства.

Так, в целом Лукашенко доверяют 72,3% граждан: этот показатель является суммой результатов «доверяю» (45,9%) и «скорее доверяю» (26,4%). Кроме того, 6,8% респондентов заявили, что «скорее не доверяют» главе государства, еще 7,5% — «не доверяют».

В опросе приняли участие более 10,2 тысячи респондентов в Минске, а также других городах Белоруссии. В нем такое поучаствовали почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.

Ранее Лукашенко заявил, что после одобрения на референдуме поправок в Конституцию Белоруссии придется проделать трудоемкую работу. По его словам, предстоит «перелопатить сотни нормативно-правовых актов», а также заново выстроить государство в плане организации.