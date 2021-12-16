Губернатор ЯНАО Артюхов пообещал оказать поддержку молодым семьям в жилищном вопросе

Салехард, 16 декабря. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа введет дополнительные меры поддержки для семей, которые нуждаются в решении жилищного вопроса.

В среднем по Ямалу сумма финансовой помощи составит около двух миллионов рублей, заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов в ходе прямой линии с гражданами. Ежегодное мероприятие состоялось 15 декабря, глава ЯНАО ответил на вопросы жителей в ходе трансляции, пишет «Ямал-Медиа».

«В округе планируют ввести дополнительные меры поддержки для семей, нуждающихся в жилье. По региональным программам, таким как "Молодая семья" и "Сотрудничество", жителей аварийных домов выделят в отдельную категорию, которая вне очереди будет получать помощь», — сказал Артюхов.

Губернатор ЯНАО также отметил, что резкий рост цен на недвижимость в нескольких муниципалитетах Ямала связан с реакцией рынка на федеральные и региональные программы поддержки. Они привели к увеличению спроса при ограниченном предложении, объяснил чиновник.

Ранее «Север-Пресс» сообщал о планах Артюхова на новогодние каникулы. Как рассказал глава региона в прямом эфире, он собирается отметить праздник с семьей и уделить время работе.