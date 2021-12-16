16 декабря: какой лунный день и чего ждать от гороскопа

Луна находится в знаке Тельца. Настроение при таком сочетании у многих приподнятое. Прекрасное время для того, чтобы посвятить время активной работе, пишет журнал Elle.

Лунный календарь — один из самых древних в мире. С ним, как с часами, сверялись наши предки, перед тем как ринуться в атаку или, например, приступить к высадке рассады.

Естественный спутник Земли советует приглядеться к ближайшему будущему. В нем заметны позитивные ориентиры. Если хорошо посмотреть, можно увидеть реальные возможности для улучшения и стабилизации вашей жизни.

При этом это вовсе не означает, что человеку нужно предаться расслабленным мечтам, лечь в гамак и успокоиться. Лениться и работать спустя рукава сейчас ни в коем случае нельзя. Пустить что-то на самотек — значит всерьез подвергнуть риску свою жизнь.

Энергия сегодняшнего дня увеличивается в движении. Поездки и командировки пройдут удачно, любые перемещения в пространстве обречены на успех.

Двигайтесь как можно больше, на тренировках можно увеличить нагрузку — спорт 100% на пользу. Если задумывались раз и навсегда бросить курить или пить — это идеальный для этого день.

В плане питания ограничиваться не стоит. Главное, чтобы продукты, которые вы потребляете, были свежими — никаких консервантов.

Идеален день и для расчистки пространства. Уберитесь в квартире и обновите интерьер, если есть такое желание.

Сновидения в предстоящую ночь покажут сферы, на которые направлен ваш творческий поток. Если образы вам непонятны, можно обсудить их с психологом или воспользоваться проверенным сонником.

Ранее астрологи сообщили какие знаки китайского гороскопа с 15 декабря ждет финансовое благополучие.