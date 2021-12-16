Стейк и мясная нарезка названы блюдами, которые должны быть на столе в Новый год

Москва, 16 декабря. Накрывая новогодний стол, хозяйкам следует помнить, что Водяной Тигр — символ 2022 года — должен остаться доволен, предупредили астрологи.

Приветствуется много мяса: колбасы, шашлыки, различные нарезки. Птицу тоже лучше подать мясистую — это индейка, куриные бедра или голени, но лучше всего — жареная или запеченная целиком.

А вот острые блюда из курицы, типичные для восточной кухни, лучше отложить. Также Тигр недолюбливает морепродукты, такие как мидии, креветки, кальмары или осьминоги.

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«Нарезка из нескольких видов колбасы и ветчины должна быть на столе непременно. И тут уже неважно: сервелат, салями, карбонат, любые копчености илии докторская колбаса. Важно, чтобы Тигр в любой момент имел возможность легкого перекуса», — пишет издание «Сиб.фм».

Кроме того, праздничный стол должен изобиловать зеленью, овощами и фруктами. А вот салаты лучше выбрать сытные — те, что содержат в списке ингредиентов мясо.

Федеральное агентство новостей /

В качестве десертов хозяйкам стоит выбрать не слишком сладкие блюда, поскольку Тигр к ним равнодушен. Газированные напитки лучше на новогодний стол тоже не ставить. Зато символ года наверняка оценит ягодные морсы, компоты, различные чаи и горячие безалкогольные напитки.

Кипельно-белая скатерть и приборы из столового серебра украсят новогодний стол по лучшим классическим канонам. Об этом рассказала специалист по этикету Альбина Холгова.