Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 17:04
17:04
Весь мир
Шугалей: преступный сговор ООН и премьера Ливии лишил граждан страны президентских выборов
17:02
Происшествия
Апелляционный суд отклонил жалобы защиты Ивана Сафронова по делу о госизмене
17:01
Общество
Власти Петербурга ищут подрядчика для расчистки снега у резиденции губернатора
17:01
Общество
Диетолог Королева предостерегла от употребления алкоголя из-за риска переедания
17:00
Экономика
Коммунальные услуги вновь подорожают в Петербурге
17:00
Общество
Наледь против автомобилей: гигантские сосульки падают на крыши петербургских машин
16:58
Происшествия
Суд в Москве оштрафовал TikTok еще на 4 млн рублей за запрещенный в Сети контент
16:57
Весь мир
Президент Сирии повысил зарплаты госслужащих на треть
16:54
Политика
Путин: переговоры с президентом Монголии Хурэлсухом прошли в позитивном ключе
16:54
Общество
Режиссера Сергея Соловьева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Стейк и мясная нарезка названы блюдами, которые должны быть на столе в Новый год

Общество
Стейк и мясная нарезка названы блюдами, которые должны быть на столе в Новый год
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 декабря. Накрывая новогодний стол, хозяйкам следует помнить, что Водяной Тигр — символ 2022 года — должен остаться доволен, предупредили астрологи.

Приветствуется много мяса: колбасы, шашлыки, различные нарезки. Птицу тоже лучше подать мясистую — это индейка, куриные бедра или голени, но лучше всего — жареная или запеченная целиком.

А вот острые блюда из курицы, типичные для восточной кухни, лучше отложить. Также Тигр недолюбливает морепродукты, такие как мидии, креветки, кальмары или осьминоги.

Стейк и мясная нарезка названы блюдами, которые должны быть на столе в Новый год
pixabay.com / suju-foto

«Нарезка из нескольких видов колбасы и ветчины должна быть на столе непременно. И тут уже неважно: сервелат, салями, карбонат, любые копчености илии докторская колбаса. Важно, чтобы Тигр в любой момент имел возможность легкого перекуса», — пишет издание «Сиб.фм».

Кроме того, праздничный стол должен изобиловать зеленью, овощами и фруктами. А вот салаты лучше выбрать сытные — те, что содержат в списке ингредиентов мясо.

Стейк и мясная нарезка названы блюдами, которые должны быть на столе в Новый год
Федеральное агентство новостей /

В качестве десертов хозяйкам стоит выбрать не слишком сладкие блюда, поскольку Тигр к ним равнодушен. Газированные напитки лучше на новогодний стол тоже не ставить. Зато символ года наверняка оценит ягодные морсы, компоты, различные чаи и горячие безалкогольные напитки.

Кипельно-белая скатерть и приборы из столового серебра украсят новогодний стол по лучшим классическим канонам. Об этом рассказала специалист по этикету Альбина Холгова.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Стейк и мясная нарезка названы блюдами, которые должны быть на столе в Новый год
мясо новый год еда год тигра
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать