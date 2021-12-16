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Тысячи подвергшихся насилию женщин Сирии прошли реабилитацию

Весь мир
Тысячи подвергшихся насилию женщин Сирии прошли реабилитацию
Федеральное агентство новостей  / 

Дамаск, 16 декабря. Руководитель сирийской программы по реабилитации жительниц Восточной Гуты (пригород Дамаска) подвела итоги двухлетней работы по нормализации жизни женщин региона, подвергшихся насилию со стороны представителей террористических группировок.

Директор данного государственного проекта Сомайя Рангос в интервью для специального корреспондента ФАН сообщила, что основная задача инициативы состоит в том, чтобы включить пострадавших женщин в социальную и экономическую структуру региона, дать им возможность вернуться к нормальной жизни: работать и поддерживать свои семьи.

Тысячи подвергшихся насилию женщин Сирии прошли реабилитацию
Федеральное агентство новостей /

С 2020 года около 600 жительниц Восточной Гуты прошли различные курсы профессиональной подготовки. Свыше 5500 получили психологическую помощь, посетили лекции и семинары, направленные на их культурное и интеллектуальное развитие. Кроме того, в рамках проекта проводится работа по ликвидации электронной безграмотности: женщинам предоставляется помощь в освоении Интернета.

Инициатива также акцентирует внимание на необходимости распространения культуры нулевой терпимости к любым формам насилия в отношении женщин и поддерживает идею выделения «безопасных зон» для них в общественных местах.

Тысячи подвергшихся насилию женщин Сирии прошли реабилитацию
Федеральное агентство новостей /

В период с 2012 по 2018 год Восточная Гута находилась под контролем антиправительственных незаконных вооруженных группировок, среди которых «Джейш аль-Ислами», «Файлак ар-Рахман», «Ахрар аш-Шам», «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена в РФ) и другие. За ними числится масса преступлений, включая насилие в отношении женщин.

Ситуация с их правами и сейчас является непростой из-за сложившегося в регионе экономического положения, обусловленного сложностью с женской занятостью, а также случаями угнетения на бытовом уровне.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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