Киев, 16 декабря. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не хотел бы военного противостояния с Россией из-за вероятности большого числа жертв. Он также подчеркнул, что рассчитывает на дипломатический формат переговоров с Москвой.

В ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины назвал российскую армию «одной из самых мощных». По его словам, Киев не хочет воевать с Россией. Он также подчеркнул, что украинская армия по численности уступает российской.

«Мы все-таки верим, верим именно в дипломатический формат переговоров [с Россией]», — сказал Зеленский.

При этом он добавил, что в случае реального военного противостояния Североатлантический альянс «ничего не должен Украине». Он заявил, что у НАТО есть обязательства только перед членами военно-политического блока.

Ранее «Царьград» писал, что Киев разрешил военнослужащим НАТО проводить на своей территории масштабные учения с 2022 года. В России неоднократно выступали против размещения иностранных военных вблизи российских границ, а также заявляли о готовности сесть за стол переговоров с Украиной.