Писательница Виктория Шервуд объяснила причину возрождения самиздата

Писательница, редактор и издатель Виктория Шервуд рассказала в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», какие коррективы виртуальная реальность вносит в издательский бизнес, и объяснила, почему в России перестали рождаться толстые и достоевские.

Виктория Шервуд объясняет падение продаж печатных книг тем, что мир становится все более виртуальным, и читатели все чаще отдают приоритет электронным и аудиокнигам либо ограничиваются чтением постов в соцсетях.

«Молодежь вообще не очень любит читать, у них приоритеты и предпочтения другие. Если они что-то и читают, то только сарафанное радио и только то, что их заинтересовало», — пояснила писательница.

Погруженностью читателей в соцсети эксперт объясняет и популярность книг, которые пишут известные блогеры.

«Сейчас на рынке в основном лидируют книги, которые написали блогеры-миллионники. Неважно, что они там написали, но если человек постоянно светится в интернете, практически любая его продукция будет продаваться», — рассказала Виктория Шервуд.

На интернет-аудиторию, по ее словам, нацелены и издатели, которые предпочитают выпускать книги известных в блогосфере авторов. Писатели, которые не тратят усилия на раскручивание своего блога, либо прозябают, потому что издательства их игнорируют, либо начинают делать книги за свой счет, но их качество, отметила Виктория Шервуд, оставляет желать лучшего.

«К сожалению, судьба многих замечательных писателей сегодня незавидна. Нормальный писатель, естественно, хочет издаться за счет издательства, а не за свой счет, а сейчас самиздат выходит на первый план. В этом ничего зазорного нет, если бы все в этих книгах было сделано качественно. На самом деле это большая проблема, потому то люди не понимают, как надо издавать книги, что в этом процессе необходимо участие многих профессионалов: редакторов, корректоров, дизайнеров и т. д.» — рассказала издатель.

Вместе с этим писательница в целом отмечает упадок литературы, который, по ее мнению, во многом объясняется низкой оплатой писательского труда.

«Литературный рынок сейчас страдает от нехватки хороших текстов и хороших писателей. Чтобы написать качественную хорошую книгу, нужно много времени, где-то полгода, год. Однако писателю на своем труде сейчас заработать фактически нереально, в лучшем случае 20–30 тысяч рублей аванса. Хорошим считает тираж 2 тысячи экземпляров. А писателю, чтобы раскрыть себя, свой внутренний мир, описать это качественно и вызвать интерес у читателей, конечно, нужно время. Поэтому писательство сегодня — это своего рода подвижничество», — считает Виктория Шервуд.

В то же время писательница не верит, что печатная книга уйдет из повседневного обихода людей.