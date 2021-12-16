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Главред издательства «Человек слова» назвала производство книг затратным процессом

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 16:03
Общество
Главред издательства «Человек слова» назвала производство книг затратным процессом
pixabay.com

Санкт-Петербург, 16 декабря. Производство книг очень трудоемкий и дорогой процесс, даже если пытаться на чем-то экономить, рассказала главный редактор издательства «Человек слова» Любовь Бросалина.

Типографии, которые смогли выжить в пандемию коронавируса, сейчас диктуют свои условия издательскому рынку. Кроме того, постоянно дорожает бумага, печатное оборудование, различные комплектующие и прочее.

«Большую ценовую нагрузку также берут на себя посредники — почтовые компании, оффлайновые магазины. Чтобы обеспечить свое существование, им нужно делать достаточно высокую наценку, поэтому бумажная книга в магазине стоит дорого», — объяснила специалист в рамках пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Однако несмотря на это, книга в России стоит существенно дешевле, чем в западных странах. Там средняя стоимость варьируется в пределах тысячи рублей, в то время как в российских магазинах — в пределах 400 рублей.

Также Бросалина ответила на вопрос, можно ли в России заработать писательским трудом. По мнению главного редактора, на гонорары, которые получают писатели, сейчас прожить невозможно.

«На эти гонорары прожить невозможно, поскольку сейчас они очень небольшие. Средний гонорар — это рублей 20-25 за одну проданную книгу, и какие-то соизмеримые цифры, если мы говорим о покупке электронной версии книги», — подчеркнула Бросалина.

По словам издателя, современный книжный рынок всецело зависит от предпочтений читателей. Сегодня наиболее востребованными являются книги двух направлений: познавательные и те, в которых самые обычные люди делятся своим жизненным опытом.

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книги писатель гонорар медиацентр патриот
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