Эдгард Запашный: «Приведут ли QR-коды к тотальной слежке»

Госдума РФ 16 декабря приняла в первом чтении законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест. Документ предусматривает, что в перспективе посещать массовые мероприятия, учреждения культуры, объекты общепита и розничной торговли можно будет только после предъявления QR-кода, подтверждающего прививку против COVID-19, перенесенную коронавирусную инфекцию или медотвод от вакцинации. Во время рассмотрения закона депутаты от КПРФ вывесили плакаты против QR-кодов.

Ранее стало известно, что рассмотрение в Госдуме проекта закона о введении QR-кодов на авиа- и железнодорожном транспорте было снято с рассмотрения.

«Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан», — написал в связи с этим спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Народный артист России, гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный предлагает посмотреть на проблему QR-кодов немного с другого угла. Напоминаем, авторская колонка отражает исключительно мнение автора, которое может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Приведут ли QR-коды к тотальной слежке. Колонка Эдгарда Запашного

Есть такая забава: время от времени считать, что в нашей жизни появилось нечто суперновое или суперпопулярное. Убежден, что слово «COVID», он же коронавирус, было в 2020 году самым популярным из всех новых для нас с вами слов. В 2021 году, наверное, самым популярным будет слово «QR-код». И коронавирус, и QR-код существуют довольно давно, но за последние два года эти слова стали так популярны только потому, что весь мир о них заговорил.

При этом я все чаще слышу «устойчивые выражения» от людей, которых встречаю на своем пути:

«Я не привит, но QR-код у меня есть».

Введение QR-кодов и сопротивление части общества прививкам, естественно, породило коррупцию. Человек очень изощрен в своей изобретательности, а если есть спрос — будет и предложение. И предложения о поддельных прививках и поддельных QR-кодах стали появляться.

Это лишний раз подчеркивает, что многие люди готовы сопротивляться системе, если система не может объяснить им правильность того или иного действия. Я не единожды говорил о противоречиях в нашей с вами жизни, о том как часто, на мой взгляд, власти непоследовательны в своих запретах, касающихся ситуации с COVID-19. Множество примеров такой непоследовательности заставляет часть людей сомневаться в необходимости прививки, сомневаться в том, что она не только не навредит, но еще и пойдет на пользу.

Отмечу, для Государственной думы, органа законодательной власти, который мы с вами выбираем и где пишутся новые законы, которым мы с вами будем подчиняться, вопрос об обязательном введении QR-кодов оказался непростым. В частности, снят с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте (имеются в виду пассажирские самолеты и поезда. — Прим. ФАН). При этом для прохода в здание Госдумы сами депутаты, оказывается, могут не предъявлять те самые QR-коды, которые все шире и шире вводятся в нашей стране.

Поневоле задаешься вопросом: а почему решили «притормозить» с QR-кодами на транспорте? В театры, цирки, на спортивные объекты, на концерты теперь, как правило, пускают только при наличии QR-кода, а на транспорте — не только междугороднем, но и городском — их не будет?

Все, на мой взгляд, объясняется довольно просто. Трудно справиться с потоком людей, прежде всего в метро. Не менее трудно справиться с людьми, которые категорически не хотят прививаться. Кроме того, для любого человека, если у него нет машины, неважно, привит он или нет, единственный способ добраться до работы и домой — это доступный городской транспорт: метро, трамвай, троллейбус, автобус.

Невские Новости / Сергей Борода

Очень часто слышу от людей, которые борются с QR-кодами, что все это, мол, некий «всемирный заговор», что нас пытаются взять на контроль, пересчитать и вообще следить за нами. Я не верю в теорию заговора. Знаете почему? Да потому что все то, что я перечислил выше, уже давно сделано, и большинство из нас добровольно на это согласилось.

Напомню, что большая часть пользователей смартфонов уже давно добровольно «сдала» свои отпечатки пальцев, мы «сдали» объемные фотографии собственного лица, даже данные сетчатки глаза. А ведь мобильный телефон есть у каждого. Спросите себя: когда вы в последний раз видели человека без смартфона? Одно это должно объяснить вам, что мы сами создали условия, которыми можно воспользоваться, чтобы следить за нами, контролировать наши передвижения, знать про нас все, что угодно.

Если мы с вами посмотрим давнее интервью [бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности США] Эдварда Сноудена, в котором он говорит, что прослушка возможна даже при выключенном телефоне, то узнаем, что видеокамера нашего ноутбука может включиться дистанционно в любой неудобный для нас момент, а мы даже не будем об этом знать. Это говорит о том, что технологии ушли далеко вперед и тотальная слежка практически уже существует, особенно если вы живете в крупном мегаполисе.

Так что еще раз повторю: нет необходимости следить за нами через QR-коды. Слежка уже давно возможна. Думаю, наши с вами данные уже есть в базах самых крупных «разведок» мира.

Так для чего же нужен QR-код?

Недавно я снимался в передаче, где за одним столиком со мной сидела депутат Московской городской думы. К нам подсел очень известный хороший артист, который не скрывает, что он не привит от COVID-19. И фраза, которую ему бросила женщина-депутат, объяснила очень многое:

«Простите, но отсутствие у вас прививки несет прямую угрозу моему здоровью».

Это очень точная фраза, которая наверняка будет использоваться в том числе людьми, которые сделали себе прививку и получили заветный код. Я против обязательной вакцинации: я бы не хотел, чтобы наше общество заставляли подчиняться решениям, противоречащим желанию людей. Но как привитый человек я еще раз (в том числе для себя) подчеркиваю, что, действительно, на сегодняшний день в борьбе с этой страшной болезнью под навязыванием COVID-19 человечество не придумало ничего более действенного, чем прививка. А это значит, что QR-коды еще очень долго будут присутствовать в нашей с вами жизни.

Берегите себя!

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.