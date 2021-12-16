Сатановский объяснил «расстройствами психики» стремление Украины вступить в НАТО

Москва, 16 декабря. Украина, Польша и некоторые другие страны не извлекают уроков из прошлого, поэтому могут наделать больших ошибок в будущем, заявил политолог Евгений Сатановский.

Эксперт рассказал о большой ошибке Украины в ее стремлении вступить в НАТО, а также прокомментировал новость о желании Польши возродить Речь Посполитую после «распада России». Сатановский иронично отметил, что Варшава, скорее всего, имеет виду государство, существовавшее во времена объединения Польши и Литвы, а не то «слабое и хромое» образование, которое живет лишь воспоминаниями о прошлом, передает «Царьград».

По словам политолога, жизнь показывает, что ни поляки, ни украинцы ничему не учатся. Он напомнил о планах Украины провести «танковый парад» на Красной площади в Москве, а также браваде Киева насчет военных возможностей украинской армии.

«Насчет того, что одной украинской дивизии хватит для того, чтобы всю венгерскую армию разгромить — это было сильное заявление. Интересно, в НАТО украинцы только с венграми воевать готовы или еще с кем?» – поинтересовался Сатановский.

Он объяснил, что пребывание в упомянутой Речи Посполитой, вероятно, привело руководство перечисленных выше стран к «расстройствам психики». Он не исключил, что именно это стало причиной стремления Украины вступить в НАТО.

Ранее сообщалось, что Украина и НАТО намерены развивать сотрудничество в Черноморском регионе. Эта тема поднималась на совместном брифинге украинского лидера Владимира Зеленского и генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.