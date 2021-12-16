Политолог Погребинский предрек бегство Зеленского из Украины после встречи с Макроном и Шольцем

Киев, 16 декабря. Украинский президент зря выпросил встречу с новым канцлером Германии и президентом Франции, пытаясь тем самым перебить неприятный шлейф бессмысленной на самом деле беседы с Джо Байденом.

Владимир Зеленский пытался показать всему миру и в первую очередь своему стремительно таящему электорату, что он не позволит никому «обсуждать Украину без Украины». Офис президента потратил немало усилий и, скорее всего, обещаний, чтобы добиться этой беседы, которую украинские СМИ пафосно назвали саммитом.

В итоге Зеленский явно пожалел о своем поспешном решении продемонстрировать украинцам всестороннюю поддержку Европы. Мало того, что сама встреча украинского гаранта с Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном вышла унизительно короткой и непрезентабельной, так ему еще не сказали ничего нового. Скорее всего от Зеленского потребовали срочной реализации формулы Штайнмайера, что для него в нынешней внутриполитической ситуации смерти подобно.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Последствия неполноценных переговоров Зеленского с Макроном и Шольцем в эфире канала «Соловьев LIVE» попытался предсказать киевский политолог Михаил Погребинский, отметив, что президенту Украины, после таких переговоров скорее всего придется бежать из страны.

«Характерно, что Зеленский даже побоялся произносить слова «формула Штайнмайера» на пресс-выходе после позорно коротюсенькой встречи с Макроном и Шольцем. А ведь именно ее на этих переговорах скорее всего и обсуждали. Он съезжал на безопасные для него темы вроде обмена пленными, так как считает выполнение политической части Минска-2 предвестником своего краха. И здесь он прав. Можно не сомневаться, что Макрон с Шольцем требовали от Зеленского имплементации той самой «формулы». Если он подчинится (а у него нет другого выхода) его тут же снесут. Так что после этой встречи Зеленскому придется бежать из Украины, либо нарываться на конфликт уже и с лидерами Евросоюза», — расписал дальнейшее развитие событий политолог.

Погребинский высмеял надежды украинского гаранта на дальнейшую заморозку конфликта. Зеленский пытается показать западным партнерам, что он якобы ищет лучший способ достичь компромисса в процессе мирного урегулирования. Однако в итоге он откровенно врет направо и налево, что понимают уже абсолютно все. Украинский президент загнал себя в тупик, единственным выходом из которого действительно станет только бегство из Украины.

Ранее востоковед Алексей Маслов объяснил, какие два слова Владимира Путина нанесли сокрушительный удар по геополитическому статусу США.