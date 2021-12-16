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Госдума одобрила соглашение о создании объединенной системы ПВО России и Таджикистана

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 15:51
Армия
Госдума одобрила соглашение о создании объединенной системы ПВО России и Таджикистана
личный архив Михаила Кислякова

Москва, 16 декабря. Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Таджикистаном о создании объединенной региональной системы ПВО.

В документе говорится, что она станет составной частью объединенной системы ПВО стран СНГ. Ее создание необходимо для повышения эффективности решения задач противовоздушной обороны в регионе. Отмечается, что участники соглашения выделят отдельный район коллективной безопасности в пределах территории и воздушного пространства Таджикистана.

Подчеркивается, что координацию совместных действий войск региональной системы ПВО будет осуществлять главнокомандующий ВКС РФ. Общее руководство российскими силами в составе системы противовоздушной обороны будет возложено на командующего войсками Центрального военного округа ВС РФ.

Ранее сообщалось, что российское военное ведомство будет совершенствовать военные объекты в Таджикистане. Такие шаги будут способствовать укреплению обороноспособности и поддержанию региональной стабильности.

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россия таджикистан госдума пво
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