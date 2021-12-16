Колумбия и Эквадор открывают границы

Богота, 16 декабря. Колумбия и Эквадор приступили к процессу открытия межгосударственной границы, которая длительный период времени оставалась «на замке» из-за пандемии COVID-19.

Ранее президенты Колумбии и Эквадора Иван Дуке и Гильермо Лассо объявили, что пограничные переходы откроются с 1 декабря. Однако принятие этого решение было отложено из-за распространения нового варианта «омикрон».

Сообщается, что на первом этапе пограничный пункт на мосту Румичака будет открыт с 08:00 до 17:00 по местному времени для торговли и международных грузовых перевозок. Этот период продлится 30 дней для соблюдения необходимых санитарных мер.

На втором этапе на переходе будет возобновлено пешеходное движение, а на третьем возобновится движение частного транспорта. В то же время власти уточняют, что все будет зависеть от интенсивности распространения нового варианта COVD-19.

Для открытия границы колумбийские миграционные власти разработали специальный план движения грузовых транспортных средств, рассчитывая на поддержку департаментов и местных органов здравоохранения, которые требуют наличия сертификата о вакцинации для водителей и сопровождающих. Кроме того, для всех путешественников будет обязательным использование масок и поддерживать социальную дистанцию не менее одного метра.

Pr Scr maps.google.com /

В начале октября о возобновлении работы пограничных переходов на границе с Колумбией сообщили власти Венесуэлы. Граница между двумя государствами оставалась закрытой в течение двух лет — после того, как власти Колумбии поддержали самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Каракас обвинил Ивана Дуке во вмешательстве во внутренние дела страны и разорвал дипломатические отношения с соседним государством.