Астрологи назвали три зодиакальных союза, в которых чувства сгорают как спичка

Москва, 16 декабря. Некоторым знакам зодиака следует избегать попыток построить отношения. В обратном случае союз из райского наслаждения может превратиться в сущий ад, предупредили астрологи.

Прежде всего опасаться отношений следует Тельцам и Весам. Представители первого знака весьма импульсивны и предпочитают брать от жизни все. Из-за этого их сопровождают промахи и ошибки, за которые платят не только сами Тельцы, но и их близкие. Весы — сторонники абсолютно иного образа жизни. Они предпочитают тишину, гармонию и спокойствие. В делах Весы всегда придерживаются строгого плана. Так, Тельцы вносят в жизнь Весов хаос. Сначала такие отношения могут быть наполнены страстью, однако чувства сгорают быстро, как зажженная спичка.

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Еще одним разрушительным союзом будет Скорпион и Стрелец. Легкомысленные Стрельцы могут случайно задеть злопамятных Скорпионов. При этом представители второго знака всегда отомстят, а Стрельцы не поймут, что случилось. Эти два знака, как плюс и минус, имеют противоположное представление о жизни.

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Не следует строить отношения Львам с Водолеями. Представители этих знаков являются карьеристами. При этом Львы предпочитают быть в центре внимания, а Водолеи часто хотят остаться наедине с собой. Они добиваются таких же высоких успехов, как Львы, но никогда не хвастаются этим. В результате разные подходы к жизни сделают невозможным их пребывание под одной крышей.

Однако если Стрельцам и Скорпионам не везет в любви, то их желания на Новый год точно сбудутся, поделились астрологи. Также не стоит отказываться от загадывания желаний Близнецам, Овнам и Водолеям.