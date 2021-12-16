Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 15:35
15:34
Общество
Пожилые люди обладают самой высокой концентрацией антител после перенесенного COVID-19
15:33
Происшествия
Четверо россиян пострадали в результате ДТП в египетском Шарм-эш-Шейхе
15:29
Общество
Астрологи назвали три зодиакальных союза, в которых чувства сгорают как спичка
15:27
Экономика
Отсутствие запасов и раздутый штат: какие факторы приводят российских бизнесменов к банкротству
15:25
Весь мир
Жители ЦАР попросили власти заменить миротворцев ООН на солдат национальной армии
15:24
Шоу-бизнес
«Он самостоятелен, но помнит о субординации»: режиссер Сегал об актере Пале
15:22
Политика
Политолог Ищенко предрек распад Украины из-за дефицита энергоресурсов
15:20
Общество
В Туле пожарные спасли из горящего многоквартирного дома 17 человек
15:19
Общество
Ясновидящая Ванга: Россия в 2024 году войдет в эпоху мира и благополучия
15:17
Шоу-бизнес
Олег Тиньков рассказал, без чего не может жить даже во время химиотерапии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Ищенко предрек распад Украины из-за дефицита энергоресурсов

Политика
Политолог Ищенко предрек распад Украины из-за дефицита энергоресурсов
wikimedia.org  /  Artemka/CC0

Москва, 16 декабря. Нехватка энергоресурсов и бездействие киевских властей могут обернуться для Украины тяжелыми последствиями. Таким мнением поделился политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт проанализировал ситуацию с неутешительным положением энергетической сферы на Украине и рассказал о проблемах, с которыми может столкнуться Киев в ближайшее время. Ищенко назвал одно событие, отделяющее страну от неизбежного распада.

Энергетический коллапс на Украине связан с отсутствием необходимых ресурсов для предоставления коммунальных услуг гражданам. Во-первых, страна испытывает недостаток угля и природного газа. Во-вторых, киевские власти не смогут справиться с резким ухудшением погодных условий. К примеру, сильные морозы могут обернуться для страны серьезным энергетическим коллапсом.

По словам Ищенко, для распада Украины достаточно произойти только одному событию. Это протесты простых жителей, которые будут вынуждены пойти на такие меры из-за кризиса в сфере энергетики.

Политолог Ищенко предрек распад Украины из-за дефицита энергоресурсов
Новостное агентство «Харьков». / Герман Парло

«Просто цивилизация рухнет, если такие морозы будут. Даже до сего момента процесс распада государства, если нет какого-то серьезного элемента катастрофы, природной или какой угодно — он продолжается, в нем не поставили точку», — объяснил политолог.

Ранее Ищенко прокомментировал панический прогноз заместителя секретаря Совбеза Украины Сергея Кривоноса, который не исключил большие проблемы из-за обстановки на границе с Белоруссией. По мнению эксперта, Киев отрабатывает одну из двух повесток на фоне неблагоприятных времен, передает «Радио Sputnik».

Недавно о неизбежности распада Украины высказался американист Дмитрий Дробницкий. Смысл существования государства исчезнет, как только будет объявлено о запуске газопровода «Северный поток — 2», считает политолог.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Ищенко предрек распад Украины из-за дефицита энергоресурсов
украина кризис ищенко
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать