Политолог Ищенко предрек распад Украины из-за дефицита энергоресурсов

Москва, 16 декабря. Нехватка энергоресурсов и бездействие киевских властей могут обернуться для Украины тяжелыми последствиями. Таким мнением поделился политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт проанализировал ситуацию с неутешительным положением энергетической сферы на Украине и рассказал о проблемах, с которыми может столкнуться Киев в ближайшее время. Ищенко назвал одно событие, отделяющее страну от неизбежного распада.

Энергетический коллапс на Украине связан с отсутствием необходимых ресурсов для предоставления коммунальных услуг гражданам. Во-первых, страна испытывает недостаток угля и природного газа. Во-вторых, киевские власти не смогут справиться с резким ухудшением погодных условий. К примеру, сильные морозы могут обернуться для страны серьезным энергетическим коллапсом.

По словам Ищенко, для распада Украины достаточно произойти только одному событию. Это протесты простых жителей, которые будут вынуждены пойти на такие меры из-за кризиса в сфере энергетики.

Новостное агентство «Харьков». / Герман Парло

«Просто цивилизация рухнет, если такие морозы будут. Даже до сего момента процесс распада государства, если нет какого-то серьезного элемента катастрофы, природной или какой угодно — он продолжается, в нем не поставили точку», — объяснил политолог.

Ранее Ищенко прокомментировал панический прогноз заместителя секретаря Совбеза Украины Сергея Кривоноса, который не исключил большие проблемы из-за обстановки на границе с Белоруссией. По мнению эксперта, Киев отрабатывает одну из двух повесток на фоне неблагоприятных времен, передает «Радио Sputnik».

Недавно о неизбежности распада Украины высказался американист Дмитрий Дробницкий. Смысл существования государства исчезнет, как только будет объявлено о запуске газопровода «Северный поток — 2», считает политолог.