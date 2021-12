Вашингтон, 16 декабря. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл назвал высокую инфляцию главным врагом экономического восстановления Соединенных Штатов.

По его словам, высокие темпы роста потребительских цен является основной помехой для поддержания экономического роста и возвращения рынка труда к уровню, который наблюдался в период до пандемии.

Это заявление Пауэлл сделал на фоне сообщений о развороте политики ФРС в сторону сокращения денежных вливаний в американские облигации государственного займа и выкупа с рынка ипотечных бумаг. Кроме того, руководство ФРС планирует начать постепенное повышение базовой ставки, которая сейчас находится на уровне 0—0,25%. Это, по мнению руководства ФРС должно привести к оздоровлению экономики и снижению инфляции, значения которой недавно побили тридцатилетний максимум.

Пауэлл также сообщил, что в ближайшее время центральный банк США может начать выводить ликвидность из финансовой системы, сократив свой огромный баланс.

