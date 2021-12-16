Вашингтон, 16 декабря. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл назвал высокую инфляцию главным врагом экономического восстановления Соединенных Штатов.

По его словам, высокие темпы роста потребительских цен является основной помехой для поддержания экономического роста и возвращения рынка труда к уровню, который наблюдался в период до пандемии.

«Одной из двух серьезных угроз возвращению к максимальной занятости на самом деле является высокая инфляция», — сказал Пауэлл во время брифинга для прессы, добавив, что пандемия COVID-19 является второй причиной.

Это заявление Пауэлл сделал на фоне сообщений о развороте политики ФРС в сторону сокращения денежных вливаний в американские облигации государственного займа и выкупа с рынка ипотечных бумаг. Кроме того, руководство ФРС планирует начать постепенное повышение базовой ставки, которая сейчас находится на уровне 0—0,25%. Это, по мнению руководства ФРС должно привести к оздоровлению экономики и снижению инфляции, значения которой недавно побили тридцатилетний максимум.

Пауэлл также сообщил, что в ближайшее время центральный банк США может начать выводить ликвидность из финансовой системы, сократив свой огромный баланс.

#CEODaily #coronavirus #Covid19 The Federal Reserve is finally taking inflation seriously: Jerome Powell said Wednesday that the Fed is going to wind down its bond-buying program faster than it had anticipated Read More https://t.co/FcsFKvzH49 via Financely Group pic.twitter.com/Ldb2Kj1BTn — Financely Group (@financelygroup) December 16, 2021

Аналитики не смогли не заметить изменение риторики главы ФРС, который длительное время называл инфляцию временным явлением, связанным с дефицитом товаров, который возник в результате сбоя в цепочках поставок от производителей к потребителям, заявляя, что цены вернутся в норму после устранения этих трудностей, обусловленных пандемией.

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Главный экономист Raymond James Financial Скотт Браун объясняет, что прогнозы ФРС о временном характере инфляционных процессов, не оправдались. В то же время рост цен начинает быть не только экономической, но и политической проблемой, которая оказывает все большее негативное влияние на рейтинг президента Байдена.

«ФРС видит, что инфляция растет, и люди слышат об инфляции в ночных новостях - инфляция, инфляция, инфляция. ФРС беспокоится об этом», — говорит он.

Некоторые экономисты сомневаются в способности ФРС продолжать расширение баланса, утверждая, что Центробанк медленно смещает акцент с инфляционной угрозы, которая неуклонно нарастает в течение года.

«ФРС отстала от графика с точки зрения своей риторики и действий в отношении сдерживания угрозы инфляции. В прошлом оказалось очень трудно замедлить инфляцию, когда экономика находилась на уровне полной занятости, а реальный ВВП рос быстрее», — сказал Марк Витнер, старший экономист Wells Fargo.

Сам председатель ФРС заявил, что по-прежнему ожидает снижения инфляции в следующем году и далее. Но для достижения этой цели в ФРС рассматривают сценарий более быстрого повышения процентных ставок, чем прогнозировалось два месяца назад.

Что касается состояния рынка труда, Пауэлл уверен, что США вполне могут достичь максимального уровня занятости уже в следующем году. По его словам, уровень безработицы в Штатах быстро снижался после открытия экономики, хотя в ноябре ее уровень составил 4,2%, что все еще выше отметки в 3,5%, который наблюдался до пандемии. В то же время Пауэлл опасается роста заработной платы, который происходит на фоне нехватки рабочих рук, что во многом связано с массовым выходом на пенсию послевоенного поколения бэби-бумеров и уходом части молодых людей в торговлю на бирже и другие нетрадиционные виды деятельности.

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Вместе с тем он признает, что последствия COVID-19 будут продолжать оказывать на экономику страны долговременное воздействие.