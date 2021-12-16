Ясновидящая Ванга: Россия в 2024 году войдет в эпоху мира и благополучия

Москва, 16 декабря. Российская Федерация сыграет главную роль на мировой арене. Об этом говорится во многих предсказаниях и пророчествах, сделанных ясновидящими для страны.

Таким образом русский православный монах Авель, предсказавший целый ряд исторических событий второй половины XVIII и последующих веков, а также смерть Екатерины II, сделал для России зловещее пророчество на 2024 год. Он указал, что в 5263 году на престол РФ вновь взойдет царь. По словам провидца, правитель будет рожден после страшной войны. Если определять эту дату от рождества Христова, то она подходит 2024 году.

По мнению великого французского астролога Нострадамуса, в 2024 году для всего рода людского настанет новая эпоха. Он ничего не упоминал о следующем главе российского государства, однако был уверен насчет войны в это время.

Известная болгарская провидица Ванга тоже высказалась в свое время о 2024 году. По ее словам, российская сторона в этот период «войдет в эпоху мира и благополучия».

Ранее сообщалось, что православные верующие 15 декабря вспоминают пророка Святого Аввакума. Традиционно христиане придерживаются ряда правил и запретов, чтобы привлечь удачу и не накликать беду.