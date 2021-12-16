Олег Тиньков рассказал, без чего не может жить даже во время химиотерапии

Москва, 16 декабря. Бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что после подтверждения тяжелого диагноза опустил руки и перестал бороться за жизнь, но супруга смогла изменить его отношение к болезни.

По словам предпринимателя, он уже мысленно простился с жизнью и не хотел ничем заниматься, так как в своей жизни уже многое увидел и приобрел. Тиньков признался, что его отрезвили слова жены о том, что он еще не увидел своих внуков от троих детей. После этого он начал лечение и борьбу с лейкемией.

Во время терапии важно делать то, что нравится. Бизнесмен уточнил, что интимная жизнь для него очень важна, поэтому он не мог перестать заниматься сексом даже во время химиотерапии в больнице.

«С супругой занимался сексом во время химии. Прямо с ошейником, прямо с химии, прямо в больнице «Хелиос» мы занимались сексом», — подчеркнул Тиньков во время интервью для YouTube-шоу «ХакРак».

Создатель онлайн-банка уже год находится в ремиссии, но все еще продолжает борьбу с болезнью. Тиньков начал финансировать сеть лабораторий по всей России и фонд борьбы с лейкемией.

Ранее основатель банка «Тинькофф» рассказал в документальном фильме «Он такой один», почему «Яндекс» отказался покупать кредитную организацию.