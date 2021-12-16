Жители ЦАР попросили власти заменить миротворцев ООН на солдат национальной армии

Банги, 16 декабря. Центральноафриканцы, проживающие в деревне Бойо, потребовали правительство заменить находящийся в населенном пункте контингент многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) на бойцов национальной армии (FACA). Об этом сообщили сотрудники издания OverBlog.

За последние дни жители деревни Бойо подверглись нескольким нападениям боевиков из группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC). В связи с активизацией радикальных формирований в поселок отправили дополнительные силы МИНУСКА. Однако миротворцы ООН не смогли стабилизировать обстановку.

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Центральноафриканцы в очередной раз отметили неэффективность «голубых касок» и потребовали правительство прислать вместо них настоящих защитников, которые смогут обеспечить их безопасность и завершат череду спорадических атак бандитов. По мнению людей, только бойцы FACA, обученные российскими инструкторами, смогут справиться с радикалами.

Ранее журналисты ЦАР призвали правительство повысить бдительность после реорганизации боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Бандформирования рассчитывают дать отпор национальной армии.