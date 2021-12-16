Создатели «Голоcа» придумали три варианта замены Градского в шоу

Москва, 16 декабря. Создатели российской версии «Голоcа» рассматривают три варианта замены певца Александра Градского, которого не стало в конце ноября. В том числе они подумывают пригласить в кресло наставника сына музыканта.

В «Голоcе» подумывают о голограмме исполнителя, изображение можно создать с помощью лазерного проектора. Эта современная технология нередко используется в шоу-бизнесе и на телевидении. Также рассматривается вариант участия в проекте сына Градского Даниила.

Третий вариант и наиболее очевидный, по мнению источников NEWS.ru, — оставить кресло Градского пустым. При таком сценарии члены команды музыканта, скорее всего, будут распределены между другими наставниками: Димой Биланом, Пелагеей и Леонидом Агутиным.

Градского не стало 28 ноября, ему было 72 года. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. В последние дни артист плохо себя чувствовал и попал в больницу. Музыканта похоронили на Ваганьковском кладбище.