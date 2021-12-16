19FortyFive: авианосцы ВМС США беспомощны перед гиперзвуковым оружием и беспилотниками

Вашингтон, 16 декабря. Авианосцы уже многие годы успешно несут службу в составе ВМС различных стран благодаря своим выдающимся характеристикам, однако существует целый ряд современных боевых систем, которые могут им угрожать, заявили журналисты из США.

Аналитики издания 19FortyFive рассказали, каким боевым системам не смогут противостоять авианосцы ВМС США в ближайшие десятилетия. На первом месте в списке находятся подлодки, которые всегда были опасным противником для кораблей такого класса. Однако куда более серьезной проблемой являются современные беспилотные субмарины.

Кибератаки также являются важной проблемой, с которой могут столкнуться напичканные электроникой американские корабли. По словам экспертов, в случае конфликта противник попытается воздействовать на бортовые системы, чтобы отключить радары, противолодочные средства и другое оборудование.

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Авианосцы также беспомощным перед беспилотниками, которые в сравнении с обычной авиацией имеют большую гибкость для преодоления систем противовоздушной обороны. Кроме того, при использовании БПЛА можно не заботиться о спасении пилотов.

Гиперзвуковое оружие также является серьезной угрозой для авианесущих кораблей, потому что их системы ПВО предназначены для перехвата целей, летящих со скоростью до 4-5 Махов. Все, что движется быстрее, им «не по зубам». Именно поэтому у ВМС США вызывает тревогу наличие гиперзвуковых комплексов у России. Последними в списке потенциальных угроз для авианосцев находятся орбитальные бомбардировки, с помощью которых можно нанести удар по кораблю в любой момент.

Ранее сообщалось, что США могут перебросить корабельную группировку во главе с авианосцем Harry S. Truman к границам России. Однако, по мнению экспертов, угрожать России с его помощью будет сложно из-за нового оружия ВМФ РФ, передает «Царьград».