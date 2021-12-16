Востоковед Маслов: Владимир Путин всего двумя словами понизил статус США на встрече с Си Цзиньпином

Москва, 16 декабря. Два незначительных на первый взгляд нюанса беседы президента РФ с главой КНР заставили США всерьез испугаться.

Речь идет даже не о том, что в рамках переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили, в том числе, и агрессивную риторику США в адрес России и Китая. В Вашингтоне прекрасно понимали, что без этого не обойдется, тем более, что приблизительная повестка была обнародована заранее. Этот разговор стал крайне болезненным для американцев из-за незначительных, но очень важных отличий двух похожих в глобальном геополитическом плане встреч.

На истинную причину медийной истерии США после переговоров лидеров РФ и Китая в беседе с Владимиром Соловьевым указал политолог, востоковед Алексей Маслов, подчеркнув, что российский лидер буквально в самом начале онлайн-встречи с Си Цзиньпином всего двумя словами понизил политический статус США на международной арене.

Федеральное агентство новостей /

«Вашингтон очень напугало не столько обращение председателя КНР к своему собеседнику сколько первые слова Владимира Путина. Я напомню — когда Си Цзиньпин назвал Байдена старым другом, продемонстрировав тем самым высокое доверие, администрация Белого дома позорно аннулировала результат встречи (какой бы он ни был), принявшись оправдываться, заявляя, что нет, ни в коем случае Байден не считает Си своим хорошим другом. Это была грубейшая ошибка. Чудовищное хамство. Эта фраза ведь не говорит о дружбе межличностной, это говорит о дружбе между лидерами государств. А посмотрите, с чего начал разговор даже не Си Цзиньпин с Путиным, а Путин с Си Цзиньпином. Владимир Путин сходу назвал его своим хорошим другом. И это была сокрушительная шпилька в адрес Байдена и США в целом. Российский лидер всего двумя словами понизил статус США, вышвырнув их из лиги крупных игроков», — выразил уверенность востоковед.

Вторым ударом по статусу Вашингтона стали договоренности о визите российской политической делегации на Олимпийские игры в Пекине. На фоне невразумительного бойкота американцев этот шаг выглядел как меткий дипломатический удар, также поставивший США на место. Маслов отметил, что после этих переговоров и даже всего двух слов президента РФ можно с уверенностью сказать, что и без того сомнительный гегемон в лице США окончательно рухнул.

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