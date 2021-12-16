Политолог Погребинский назвал идиотом Зеленского из-за попытки срыва сертификации «СП-2»

Киев, 16 декабря. Агрессивные попытки Киева сорвать процесс сертификации «Северного потока — 2» могут сыграть злую шутку с Украиной, заявил политолог Михаил Погребинский.

По его словам, в Киеве, похоже, решили любой ценой создать проблемы в процессе сертификации «Северного потока — 2». Единственным действенным способом являются провокации в Донбассе или на крымской границе. Украина будет пытаться вынудить российскую сторону на жесткую реакцию, что может побудить Германию приостановить сертификацию.

Однако такой сценарий развития событий обернется для Киева неприятными последствиями. Это элементарно просчитывается, но президент Украины Владимир Зеленский и его команда, по всей видимости, не в состоянии понять очевидное.

«Что касается украинской игры, эта игра – провокация для того, чтобы заставить Россию жестко ответить. А жесткий ответ будет последним шансом зарубить сертификацию "Северного потока – 2". Но поскольку они исключительные идиоты и не в состоянии думать хотя бы на месяц вперед, я уже не говорю про три-четыре месяца, когда в феврале будет негде взять газ», — сказал он.

Киев загоняет себя в ловушку. Если цены на газ в Европе вырастут еще сильнее — Украина будет не в состоянии пережить отопительный сезон, резюмировал он.

Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Темой беседы может стать «Северный поток — 2».