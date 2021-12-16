Отсутствие запасов и раздутый штат: какие факторы приводят российских бизнесменов к банкротству

Пандемия полностью изменила жизнь человека, затронув не только сферу здоровья, но и финансов. Она стала настоящим испытанием на прочность для бизнеса и в первую очередь для предпринимателей средней руки и владельцев малых предприятий. Какие факторы в нынешней ситуации приводят к банкротству и что за опыт получили российские предприниматели — в беседе с ФАН рассказал маркетолог Артур Миргаязов.

На сегодняшний день бизнес в России, как и везде, претерпевает многие изменения и вынужден справляться с вызовами времени. По словам эксперта, вирус дал всем понять, что старой жизни больше не будет и будет только по-новому, а как именно — неясно.

«В связи с изменившейся реальностью приходится менять и свой бизнес. И чем он крупнее — тем крупнее должны быть изменения. Среднему и малому бизнесу приходится сложнее всего, так как чаще всего нет накопленных запасов. Однако при этом, как правило, набран немалый штат, и, когда вдруг всех закрывают на карантин с сохранением зарплаты, малому и среднему бизнесу зачастую просто неоткуда взять эти деньги», — сказал он.

На конец 2021 года российские предприниматели все еще нуждаются в поддержке и государства, и людей. Маркетолог отметил, что в Европе бизнесменам тоже приходится несладко, но Европа Европе — разная. Одно дело богатые страны, такие как Германия и Швейцария, другое — Португалия и Румыния.

Из личного архива Артура Миргаязова /

«Там преобладает лишь сельскохозяйственный бизнес, туризм. В России — полный спектр возможностей и ресурсов. У нас много компетентных специалистов, много очень изобретательных людей. За счет этого по многим фронтам мы уже давно обходим не то что Европу, но и Соединенные Штаты. Это становится понятно, когда наши ребята приезжают на топовую конференцию по, например, маркетингу, и видят, какими допотопными для нас методами работают западные специалисты», — рассказал Миргаязов.

Как объяснил специалист, один из самых важных инструментов в маркетинге — это стратегия и выработка модели поведения компании в экстремальных условиях. В последние годы такой экстрим обеспечила пандемия. Поскольку экономика тесно взаимосвязана с политикой, в более выигрышном положении оказался крупный бизнес. А средний и малый оказался как бы в стороне и основной удар принимает на себя. С одной стороны, это сложные условия, а с другой — эти условия учат российские компании искать новые возможности, менять формат бизнеса. Это делает их сильнее и приводит к победе в конкурентной гонке с западными компаниями, заключил эксперт.

В ближайшей перспективе около половины финских компаний, работающих в России, ожидают роста бизнеса. Генконсул Финляндии в Санкт-Петербурге Саннамаариа Ванамо подчеркнула, что несмотря на тяжелую ситуацию, связанную с пандемией, на сегодняшний день между странами сформирована хорошая экономическая база.