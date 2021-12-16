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«Он самостоятелен, но помнит о субординации»: режиссер Сегал об актере Пале

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 15:24
Шоу-бизнес
«Он самостоятелен, но помнит о субординации»: режиссер Сегал об актере Пале
ТАСС  /  Артем Геодакян

Актер театра, кино и дубляжа, лауреат кинофестиваля «Кинотавр» 2015 года за лучшую мужскую роль и премии «Ника» 2021 года за лучшую мужскую роль Александр Паль сегодня празднует свой 33-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН своими впечатлениями от работы с артистом поделился кинорежиссер Михаил Сегал.

Собеседник рассказал, почему в свое время решил пригласить в комедию «Глубже!» конкретно этого артиста.

«Я, как это часто бывает, наверное, у всех режиссеров, видел Александра в других фильмах. Вне зависимости от того, кого он мог бы сыграть, родилась мысль, что было бы здорово, если бы он снялся в каком-нибудь фильме у меня. Увидев его на экране, я почувствовал, как он подходит к атмосфере моих фильмов», — сообщил режиссер.

Михаил Сегал также добавил, что участие именно Александра Паля имело принципиальное значение для всего фильма в целом.

«Когда я задумал сценарий фильма «Глубже!», главным героем представлял уже Паля. Однако, чтобы работа не была проделана впустую, сначала я рассказал ему идею, спросил, хочет ли он там сыграть. Когда он согласился, я заканчивал сценарий с учетом того, что в главной роли будет именно он. Когда ты представляешь в какой-то роли конкретного человека, то даже текст диалогов пишешь такой, какой будет гармоничен именно для него», — пояснил собеседник ФАН.

«Он самостоятелен, но помнит о субординации»: режиссер Сегал об актере Пале
ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В завершение Сегал назвал наиболее яркую, на его взгляд, отличительную черту актера.

«Талант — абстрактное слово. Он всегда чувствуется в человеке, но невозможно описать, что это такое. Если говорить именно о человеческих качествах, то в нем выделяется независимость во взглядах, самостоятельное мышление. При этом он помнит о субординации в съемочной группе», — подытожил кинорежиссер.

Ранее режиссер Иван Оганесов через ФАН поздравил с днем рождения актера Юрия Колокольникова. По словам собеседника, этому артисту не нужно время на то, чтобы вжиться в роль.

«Он самостоятелен, но помнит о субординации»: режиссер Сегал об актере Пале
Федеральное агентство новостей /

«Он самостоятелен, но помнит о субординации»: режиссер Сегал об актере Пале
Федеральное агентство новостей /

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Все новости / Шоу-бизнес / «Он самостоятелен, но помнит о субординации»: режиссер Сегал об актере Пале
александр паль михаил сегал
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