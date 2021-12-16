Уволенный руководством «Спартака» Витория может продолжить карьеру в Бразилии

Рио-де-Жанейро, 16 декабря. Бывший тренер «Спартака» Руй Витория попал в сферу интересов бразильского клуба «Фламенго».

Португальцы Руй Витория, Карлуш Карвальял и Витор Перейра включены в тренерский шорт-лист «Фламенго». Соответствующую информацию представили журналисты издания Gazeta Esportiva.

По данным источника, бывший тренер «Спартака» попал в сферу интересов бразильского клуба после разрыва контракта с красно-белыми. Более того, пребывающий в статусе свободного агента 51-летний специалист является приоритетным вариантом для «Фламенго».

Накануне «Спартак» объявил об уходе Витории и четырех ассистентов тренера. Под руководством португальского наставника красно-белые заняли первое место в группе C Лиги Европы сезона-2021/22 и вышли в 1/8 финала турнира.