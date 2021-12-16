Капитан 1-го ранга Шигин: обновленный ВМФ РФ справится с агрессивными нападками НАТО

Москва, 16 декабря. Россия, благодаря поступающим на вооружение ВМФ кораблям, готова дать достойный ответ на любые морские провокации противника, заявил капитан 1-го ранга Владимир Шигин.

Эксперт в интервью изданию «ПолитЭксперт» прокомментировал сообщение о том, что до конца года Черноморский флот РФ получит несколько новых кораблей, в том числе тральщик «Георгий Курбатов», судно тылового снабжения «Всеволод Бобров», а также подлодку «Краснодар», которая была на ремонте, и буксир «Спасатель Василий Бех». По словам Шигина, обновленный флот справится с агрессивными нападками НАТО.

«Подлодка "Краснодар" очень скрытная. Боевые суда такого типа натовцы даже называют "черными дырами", они малошумные и вооружены ракетами "Калибр". Это ударные субмарины, которые могут бороться как с огромными противниками, так и наносить удар по береговым объектам», — отметил он.

Шигин напомнил, что в ближайшем будущем ряды Черноморского флота также пополнит малозаметный корабль «Каракурт». Кроме того, в Петербурге для военной группировки строят корветы проекта 20380. По его словам, ВМФ РФ получает новые боевые системы и средства радиоэлектронной борьбы. Это свидетельствует о готовности флота к отражению любых морских угроз.

«Все это говорит о том, что Россия не безоружна, она готова к любым провокациям. Если они последуют, Россия сможет дать достойный отпор и отстоять свои интересы на южном морском направлении», — подытожил он.

Ранее «Царьград» писал, что Россия разработала перспективное вооружение, которое способно уничтожить флот НАТО. Эксперты также призвали не забывать о наличии у российских военных новых гиперзвуковых ракет.