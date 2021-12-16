Бродячий пес из Сургута обрел хозяйку в столице

Бездомная собака стала знаменитостью после того, как поселилась на остановке в Сургуте. Неравнодушная жительница Москвы, узнав о судьбе пса, решила забрать его к себе.

Судьба белошерстной дворняги из Сургута потрясла многих после того, как СМИ описали ее историю. Чтобы переждать суровую сибирскую зиму, пес поселился в отапливаемом остановочном павильоне на одной из улиц города. Однако коммунальщики постоянно прогоняли собаку с «нагретого места», и она вновь оказывалась на морозе.

Неравнодушные граждане забрали животное на передержку, а также нашли для нее хозяина через Интернет. Псом заинтересовалась одна из жительниц Москвы, она оплатила собаке временное проживание, а также билет в столицу.