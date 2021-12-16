Bloomberg: решение по «Северному потоку — 2» в первой половине 2022 года не ожидается

Берлин, 16 декабря. Федеральное сетевое агентство (BNA) ФРГ считает, что решение по «Северному потоку — 2» не будет принято в первой половине следующего года, передает агентство Bloomberg.

В настоящий момент неизвестно, идет ли речь о завершении сертификации российского трубопровода. ТАСС подал запрос немецкому регулятору для уточнения этой информации.

Агентство Reuters, ссылаясь на заявление главы BNA Йохена Хоманна, отмечает, что процедура сертификации «СП-2» продолжится после того, как ведомству предоставят все необходимые документы. Затем вопрос по проекту рассмотрит Еврокомиссия.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков ранее заявил, что Польша сделает все возможное, чтобы не допустить запуск «Северного потока — 2». Государственная компания PGNiG, принимающая участие в процессе сертификации, уже потребовала показать ей все необходимые документы.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ситуацию вокруг «СП-2» можно использовать, например, для «каких-то подвижек» в Минских соглашениях или для разрешения военного конфликта в Донбассе. Благодаря такому инструменту можно было бы организовать встречу с президентом России, цитирует его «ФедералПресс».