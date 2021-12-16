Зеленский обсудил со Столтенбергом взаимодействие Украины и НАТО в Черном и Азовском морях

Киев, 16 декабря. Украина и НАТО намерены развивать сотрудничество в регионе Черного и Азовского морей. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

С таким заявлением глава государства выступил в ходе брифинга с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. По его словам, в ходе встречи был затронут вопрос «привлечения Украины к силам реагирования НАТО и совместным военным учениям».

«Хочу подчеркнуть, что Украина является надежным партнером НАТО, который стремится развивать и углублять наше взаимодействие, в этой связи мы обсудили возможность усиления сотрудничества в регионе Черного и Азовского морей. В ходе встречи мы детально обсудили направления нашего взаимодействия», — отметил Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер открыт для диалога с Зеленским. Тот, в свою очередь, также подчеркнул, что Киев готов к переговорам с Россией в любом формате, передает «Царьград».