Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 15:34
15:33
Происшествия
Четверо россиян пострадали в результате ДТП в египетском Шарм-эш-Шейхе
15:29
Общество
Астрологи назвали три зодиакальных союза, в которых чувства сгорают как спичка
15:27
Экономика
Отсутствие запасов и раздутый штат: какие факторы приводят российских бизнесменов к банкротству
15:25
Весь мир
Жители ЦАР попросили власти заменить миротворцев ООН на солдат национальной армии
15:24
Шоу-бизнес
«Он самостоятелен, но помнит о субординации»: режиссер Сегал об актере Пале
15:22
Политика
Политолог Ищенко предрек распад Украины из-за дефицита энергоресурсов
15:20
Общество
В Туле пожарные спасли из горящего многоквартирного дома 17 человек
15:19
Общество
Ясновидящая Ванга: Россия в 2024 году войдет в эпоху мира и благополучия
15:17
Шоу-бизнес
Олег Тиньков рассказал, без чего не может жить даже во время химиотерапии
15:14
Общество
Попова назвала удовлетворительным состояние всех пациентов с «Омикроном» в России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Зеленский обсудил со Столтенбергом взаимодействие Украины и НАТО в Черном и Азовском морях

Армия
Зеленский обсудил со Столтенбергом взаимодействие Украины и НАТО в Черном и Азовском морях
Пресс-служба Офиса президента Украины

Киев, 16 декабря. Украина и НАТО намерены развивать сотрудничество в регионе Черного и Азовского морей. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

С таким заявлением глава государства выступил в ходе брифинга с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. По его словам, в ходе встречи был затронут вопрос «привлечения Украины к силам реагирования НАТО и совместным военным учениям».

«Хочу подчеркнуть, что Украина является надежным партнером НАТО, который стремится развивать и углублять наше взаимодействие, в этой связи мы обсудили возможность усиления сотрудничества в регионе Черного и Азовского морей. В ходе встречи мы детально обсудили направления нашего взаимодействия», — отметил Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер открыт для диалога с Зеленским. Тот, в свою очередь, также подчеркнул, что Киев готов к переговорам с Россией в любом формате, передает «Царьград».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Зеленский обсудил со Столтенбергом взаимодействие Украины и НАТО в Черном и Азовском морях
украина нато столтенберг зеленский
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать