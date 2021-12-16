Немецкий политолог Клюге указал на нереалистичность отключения России от SWIFT

Берлин, 16 декабря. Отключение Москвы от SWIFT далеко от реалий из-за высокой экономической взаимозависимости между российской и европейской сторонами. Таким мнением поделился немецкий политолог Янис Клюге.

По словам эксперта, при отключении России от SWIFT пострадает торговля между РФ и Европой. Она практически исчезнет, считает Клюге. Также политолог подчеркнул, что он сомневается в том, что европейские учреждения захотят расширить ограничения, так как такие меры тоже чреваты последствиями.

«Такой сценарий представляется просто невозможным еще и в свете энергетической зависимости от России», — озвучил он вескую причину, из-за которой отключение России от SWIFT невозможно.

Стоит отметить, что, по мнению Клюге, гипотетическое прекращение работы газопровода «Северный поток — 2» возможно только в случае резкого обострения обстановки на территории украинского государства. Однако, такой расклад, отметил эксперт, тоже крайне маловероятен.

Ранее сообщалось, что доллару предрекли проблемы в случае новых санкций ЕС против России. Такую точку зрения высказал крымский политолог Владимир Джаралла.