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Немецкий политолог Клюге указал на нереалистичность отключения России от SWIFT

Политика
Немецкий политолог Клюге указал на нереалистичность отключения России от SWIFT
wikipedia.org  /  swift.com

Берлин, 16 декабря. Отключение Москвы от SWIFT далеко от реалий из-за высокой экономической взаимозависимости между российской и европейской сторонами. Таким мнением поделился немецкий политолог Янис Клюге.

По словам эксперта, при отключении России от SWIFT пострадает торговля между РФ и Европой. Она практически исчезнет, считает Клюге. Также политолог подчеркнул, что он сомневается в том, что европейские учреждения захотят расширить ограничения, так как такие меры тоже чреваты последствиями.

«Такой сценарий представляется просто невозможным еще и в свете энергетической зависимости от России», — озвучил он вескую причину, из-за которой отключение России от SWIFT невозможно.

Стоит отметить, что, по мнению Клюге, гипотетическое прекращение работы газопровода «Северный поток — 2» возможно только в случае резкого обострения обстановки на территории украинского государства. Однако, такой расклад, отметил эксперт, тоже крайне маловероятен.

Ранее сообщалось, что доллару предрекли проблемы в случае новых санкций ЕС против России. Такую точку зрения высказал крымский политолог Владимир Джаралла.

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россия сша swift
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