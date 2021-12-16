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Книги с реальными историями простых людей обрели популярность в пандемию

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 14:33
Общество
Книги с реальными историями простых людей обрели популярность в пандемию
pixabay.com

Санкт-Петербург, 16 декабря. Произведения, в которых автор делится реальным опытом из собственной жизни, в пандемию обрели большую популярность. Об этом рассказала главный редактор издательства «Человек слова» Любовь Бросалина.

Сфера книжного бизнеса стала одной из тем для обсуждения на пресс-конференции, состоявшейся в медиацентре «Патриот». Бросалина высказалась о ситуации, складывающейся в российской книгоиздательской отрасли, заявив, что сейчас в стране процветают книги двух направлений.

В первую очередь спросом пользуется познавательный жанр. При этом необязательно, чтобы произведение было посвящено узкой предпринимательской среде. К этому направлению также можно отнести и книги, чья аудитория состоит из детей и подростков.

«И второе направление — это направление, скажем так, новое, взрыв последних двух-трех лет. Возможно, тут пандемия сыграла определенную роль. Это книги, в которых самые обычные люди делятся своим казалось бы самым обычным опытом. Что я имею в виду: граница между читателем и писателем в последнее время стирается, и люди из стана читателей довольно легко переходят в стан писателей», — объяснила Бросалина.

Книги с реальными историями простых людей обрели популярность в пандемию
pixabay.com / memyselfaneye

По ее словам, в действительности оказалось много людей, которые хотят поделиться историями из своей жизни. Например, многие желают рассказать о борьбе с тяжелым заболеванием, миграции, принятии приемного ребенка. При этом на каждую подобную книгу находится своя верная и крепкая аудитория, которая растет из-за того, что людям хочется вместо книг об «успешном успехе» читать что-то на простом человеческом языке.

В Дагестане тем временем планируют открыть книжный интернет-магазин, который поможет продвигаться молодым авторам. Таким образом начинающим писателям не придется нести затраты на издание печатных версий своих произведений.

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россия книги бросалина
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