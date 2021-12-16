Власти Мали озвучили условия посещения страны президентом Франции

Бамако, 16 декабря. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Мали станет возможен при выполнении Парижем нескольких условий, заявили власти африканской республики. Об этом сообщили аналитики информационного агентства aBamako.
Правительство Бамако не намерено обсуждать с Макроном вопросы, связанные с «ЧВК Вагнера». Политики напомнили, что Мали является суверенной страной и имеет право на невмешательство иностранных держав во внутренние дела государства.
Также власти не позволят лидеру Франции участвовать в решении вопроса о дате проведения парламентских и президентских выборов.
Отдельным поводом для возмущения малийского правительства стала подача информации о визите Макрона. Сообщения о запланированной поездке появились в СМИ раньше, чем поступили по дипломатическим каналам.
Ранее ФАН сообщал, что Пятая республика вывела военный контингент из города Тимбукту на севере страны. Об этом объявило Министерство обороны Мали:
«Вслед за населенными пунктами Кидаль и Тессалит территория, занимаемая силами в Тимбукту, передана 14 декабря в ведение ВС Мали. Переход осуществлялся постепенно и в координации с командованием страны пребывания, которое имеет укрепленный гарнизон в Тимбукту, и с Многопрофильной комплексной миссией ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), которая в настоящее время развернула здесь около 2,2 тысячи солдат».