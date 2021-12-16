Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 15:33
15:33
Происшествия
Четверо россиян пострадали в результате ДТП в египетском Шарм-эш-Шейхе
15:29
Общество
Астрологи назвали три зодиакальных союза, в которых чувства сгорают как спичка
15:27
Экономика
Отсутствие запасов и раздутый штат: какие факторы приводят российских бизнесменов к банкротству
15:25
Весь мир
Жители ЦАР попросили власти заменить миротворцев ООН на солдат национальной армии
15:24
Шоу-бизнес
«Он самостоятелен, но помнит о субординации»: режиссер Сегал об актере Пале
15:22
Политика
Политолог Ищенко предрек распад Украины из-за дефицита энергоресурсов
15:20
Общество
В Туле пожарные спасли из горящего многоквартирного дома 17 человек
15:19
Общество
Ясновидящая Ванга: Россия в 2024 году войдет в эпоху мира и благополучия
15:17
Шоу-бизнес
Олег Тиньков рассказал, без чего не может жить даже во время химиотерапии
15:14
Общество
Попова назвала удовлетворительным состояние всех пациентов с «Омикроном» в России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Власти Мали озвучили условия посещения страны президентом Франции

Весь мир
Власти Мали озвучили условия посещения страны президентом Франции
Global Look Press  /  © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Бамако, 16 декабря. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Мали станет возможен при выполнении Парижем нескольких условий, заявили власти африканской республики. Об этом сообщили аналитики информационного агентства aBamako.

Правительство Бамако не намерено обсуждать с Макроном вопросы, связанные с «ЧВК Вагнера». Политики напомнили, что Мали является суверенной страной и имеет право на невмешательство иностранных держав во внутренние дела государства.

Также власти не позволят лидеру Франции участвовать в решении вопроса о дате проведения парламентских и президентских выборов.

Отдельным поводом для возмущения малийского правительства стала подача информации о визите Макрона. Сообщения о запланированной поездке появились в СМИ раньше, чем поступили по дипломатическим каналам.

Ранее ФАН сообщал, что Пятая республика вывела военный контингент из города Тимбукту на севере страны. Об этом объявило Министерство обороны Мали:

«Вслед за населенными пунктами Кидаль и Тессалит территория, занимаемая силами в Тимбукту, передана 14 декабря в ведение ВС Мали. Переход осуществлялся постепенно и в координации с командованием страны пребывания, которое имеет укрепленный гарнизон в Тимбукту, и с Многопрофильной комплексной миссией ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), которая в настоящее время развернула здесь около 2,2 тысячи солдат».

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Власти Мали озвучили условия посещения страны президентом Франции
африка мали
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать