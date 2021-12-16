Власти Мали озвучили условия посещения страны президентом Франции

Бамако, 16 декабря. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Мали станет возможен при выполнении Парижем нескольких условий, заявили власти африканской республики. Об этом сообщили аналитики информационного агентства aBamako.

Правительство Бамако не намерено обсуждать с Макроном вопросы, связанные с «ЧВК Вагнера». Политики напомнили, что Мали является суверенной страной и имеет право на невмешательство иностранных держав во внутренние дела государства.

Также власти не позволят лидеру Франции участвовать в решении вопроса о дате проведения парламентских и президентских выборов.

Отдельным поводом для возмущения малийского правительства стала подача информации о визите Макрона. Сообщения о запланированной поездке появились в СМИ раньше, чем поступили по дипломатическим каналам.

Ранее ФАН сообщал, что Пятая республика вывела военный контингент из города Тимбукту на севере страны. Об этом объявило Министерство обороны Мали: